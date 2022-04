Ostacolo Spezia superato, Inzaghi: “E’ stata un’Inter lucida, solo crampi per Bastoni”

L’Inter continua a correre veloce in campionato. La compagine nerazzurra supera infatti anche lo scoglio Spezia e inanella la terza vittoria consecutiva. I meneghini quindi non si concedono passi falsi e continuano a macinare punti in ottica corsa Scudetto.

Simone Inzaghi, parlando dopo il triplice fischio finale ai microfoni di DAZN, ha commentato la prova della sua squadra.

“Siamo stati lucidi e sempre in partita, non era semplice e lo sapevamo. Abbiamo trovato una squadra in salute e uno stadio che spingeva parecchio. Siamo stati bravi e organizzati ed è una vittoria importante. La volevamo per dare seguito ai nostri risultati”.

Contro lo Spezia si è visto un ottimo lavoro a centrocampo sull’asse Brozovic-Calhanoglu.

“Oggi marcavano Brozovic, quindi doveva tornare indietro, abbassarsi e liberare lo spazio per Calhanoglu. Siamo stati molto bravi nel farlo, così come è stato bravo Barella nel prendere posizioni funzionali tra le linee. Ieri, dopo l’allenamento, ho detto a Brozovic di calciare di più perché era tanto tempo che non segnava”.

Fondamentale per il primo goal nerazzurro è stato un inserimento da ‘attaccante vero’ di D’Ambrosio.

“D’Ambrosio per noi è il terzo che entra, è un inserimento che abbiamo sempre provato. E’ un qualcosa che ha nel suo DNA ed è stato importantissimo per il goal di Brozovic”.

Infine un punto sulle condizioni dei difensori nerazzurri.

L'articolo prosegue qui sotto

“De Vrij era già pronto per giocare, anche se si è allenato solo ieri con la squadra. Noi abbiamo però anche D’Ambrosio e Dimarco che ogni volta che vengono chiamati in causa danno sempre il loro apporto. De Vrij mi ha assicurato che l’ultima parte di partita l’ha fatta bene, vedremo, martedì abbiamo un’altra gara. Per Bastoni dovrebbero essere solo crampi”.