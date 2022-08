Spalletti calma l'entusiasmo: "Una partita non ci dirà il nostro percorso"

Spalletti, nella conferenza di vigilia, aveva promesso una cosa: il Napoli avrebbe fatto rinnamorare i tifosi, confusi dopo il calciomercato estivo, soprattutto in uscita. L'esordio degli azzurri ha convinto i più dubbiosi? Presto per dirlo, ma di certo il primo match è passato agli archivi con una vittoria.

Sotto di una rete, il Napoli è comunque riuscito a vincere 5-2 contro il Verona. Parte bene la nuova stagione del team campano, soprattutto grazie alla prestazione di Kvaratskhelia, nuovo arrivato che al Bentegodi ha fatto la voce grossa con goal e assist.

Al termine del match, Spalletti ha parlato così:

"Non è una partita che può dire quale sarà il percorso, bisognerà darci tempo. In alcune situazioni abbiamo fatto vedere di essere giovani. Anche se poi abbiamo vinto la partita in maniera abbastanza netta, in alcune scelte, in alcune prese di campo potevamo fare meglio. In alcuni momenti poi abbiamo concesso troppo. Dopo quel primo tempo bisognava far valere subito la qualità superiore che avevamo".