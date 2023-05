Spalletti accoglie l'Inter a Napoli: "Eccoli i finalisti, eccoli"

Il tecnico del Napoli e le parole dette ai nerazzurri prima della sfida in quel del Maradona.

Campione d'Italia, Spalletti. In finale di Champions e di Coppa Italia, la sua ex Inter. Per il 36esimo turno di Serie A, big match tra i nerazzurri di Inzaghi e il Napoli, reduce dalla vittoria dello Scudetto qualche settimana fa. Se gli azzurri hanno festeggiato una grande stagione, la formazione meneghina spera di farlo tra mercoledì prossimo e il 10 giugno.

L'Inter è infatti attesa dalla finale di Coppa Italia contro la Fiorentina il 24 maggio e soprattutto da quella di Champions contro il Manchester City il 10 giugno: due gare per definire la stagione dell'Inter e provare ad aumentare i trofei in bacheca.

Nel tunnel degli spogliatoi, Spalletti è stato colto dalle telecamere al momento dell'incontro con l'Inter, a pochi minuti dalla sfida di Serie A in quel del Maradona:

"Eccoli i finalisti, eccoli"

Una frase vista da molti come semplice orgoglio in virtù del suo passato all'Inter, in cui era riuscito a riportare il club in Champions League dopo tanta attesa. Quella che Simone Inzaghi proverà a vincere contro il Manchester City per fare la storia del club.

Per altri invece, una piccola ironia da parte del tecnico del Napoli nei confronti della squadra italiana riuscita a sopravvivere nella Champions League 2022/2023.