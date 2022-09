Southgate sul banco degli imputati: l’Inghilterra non segna e non vince più

L’Inghilterra si riscopre in crisi di risultati a meno di due mesi dai Mondilia. La retrocessione in Lega B è solo l’ultima cocente delusione.

Cinque partite consecutive senza vittorie ed una sola gara da giocare prima dell’inizio dei Campionati del Mondo. Quella che si presenterà a Qatar 2022 sarà un Inghilterra con poche certezze e molti dubbi.

A renderli ancor più insistenti, l’ultima sconfitta patita contro l’Italia in Nations League. Nonostante si sia presentata a San Siro nella sua veste migliore contro una squadra viceversa così condizionata dalle assenze da costringere Roberto Mancini a cambiare modulo, la compagine dei ‘Tre Leoni’ è incappata in un risultato che vale anche una clamorosa retrocessione.

La Nazionale inglese infatti, nella prossima edizione della Nations League, ripartirà dalla Lega B. Si tratta di un qualcosa complicato anche solo da immaginare qualche mese fa quando, dopo il secondo posto a Euro 2020, in molti la consideravano una delle favorite d’obbligo tra le squadre qualificate ai Mondiali.

La rosa, sulla carta, è tra quelle allestite meglio in assoluto. Comprende infatti giovani talenti considerati tra i migliori al mondo (Saka, Bellingham, Foden, Mount e James tra gli altri), ma anche giocatori fortissimi che sono arrivati nella fase della piena maturità calcistica (il bomber Kane ovviamente su tutti).

Eppure la tanta qualità a disposizione, unita al giusto, non è bastata per ben figurare nelle ultime uscite e tra l’altro c’è anche un altro dato da non sottovalutare: nelle ultime tre uscite l’Inghilterra non è mai riuscita a segnare.

Non l’ha fatto nelle due sfide con l’Italia e non l’ha fatto nemmeno con l’Ungheria a giugno, quando stata clamorosamente travolta per 4-0 in casa.

L’ultima rete l’ha segnata sul campo della Germania nell’1-1 dello scorso 7 giugno, mentre per l’ultima vittoria bisogna tornare al 3-0 nell’amichevole giocata a marzo contro la Costa d’Avorio.

Da allora solo delusioni che hanno spinto Gareth Southgate sul banco degli imputati. Quando mancano cinquantotto giorni all’inizio del Mondiali, in Inghilterra sono in molti a criticare il gioco della squadra e a chiedere l’allontanamento del commissario tecnico.

Non un caso dunque che, dopo la partita con l’Italia, in rete e non solo si siano moltiplicati i commenti critici sull’operato di Southgate ed i sondaggi relativi al suo futuro.