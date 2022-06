Sottil nuovo allenatore dell'Udinese, è ufficiale: contratto di un anno con opzione

Andrea Sottil torna all'Udinese dopo l'esperienza da giocatore: contratto di un anno con opzione di rinnovo per un'altra stagione per il tecnico.

Le voci sempre più insistenti degli ultimi giorni sono sfociate nell'attesa ufficialità: Andrea Sottil è il nuovo allenatore dell'Udinese in sostituzione di Gabriele Cioffi, destinato a sua volta al Verona per prendere il posto di Igor Tudor.

La società friulana ha reso nota la nomina dell'ex difensore con un comunicato apparso sul sito ufficiale. Eccone uno stralcio.

"Un cerchio che si chiude, passato e presente si intrecciano per continuare la grande storia bianconera. Udinese Calcio è lieta di riabbracciare Andrea Sottil. E’ lui, infatti, il nuovo allenatore della Prima Squadra: ha siglato un contratto che lo lega al club fino al 30 giugno 2023 con opzione per la stagione successiva".

Contratto annuale con opzione di rinnovo per un'ulteriore stagione per Sottil, che la maglia dell'Udinese l'ha indossata da giocatore per quattro anni, dal 1999 al 2003: 115 presenze e 7 goal, bottino impreziosito dalla conquista della Coppa Intertoto nel 2000.

L'ultima stagione lo ha visto protagonista alla guida dell'Ascoli, condotto fino ai playoff promozione dove è arrivata l'eliminazione per mano del Benevento. In carriera, in qualità di allenatore, vanta anche le vittorie di un campionato di Serie D col Siracusa e uno di Serie C, ai tempi del Livorno.