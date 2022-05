L'Udinese ha scelto Sottil per la panchina: si tratta con l'Ascoli

I friulani hanno individuato nell'attuale tecnico dell'Ascoli l'erede dell'uscente Cioffi: trattativa tra i due club per liberarlo.

A seguito della separazione da Gabriele Cioffi, l'Udinese muove concretti passi sul fronte allenatore.

Secondo quanto riportato da 'Sky Sport', il club friulano avrebbe rotto gli induci decidendo di puntare tutto su Andrea Sottil, attuale timoniere dell'Ascoli.

Tra il tecnico e la formazione bianconera l'accordo di massima è stato prontamente raggiunto, ma prima della definitiva fumata bianca è necessario raggiungere un'intesa totale per liberarlo dal club marchigiano a cui è legato fino a giugno 2023.

Il tecnico nativo di Venaria Reale - sulla panchina dell'Ascoli dal dicembre 2020 - quest'anno ha chiuso il campionato di Serie B al sesto posto in classifica prima di arrendersi al Benevento nel primo turno playoff.

E dopo aver allenato Livorno e Catania in C, oltre al Pescare in cadetteria, l'Udinese potrebbe rappresentare a questo punto il suo primo approdo in massima serie dopo la decennale esperienza da calciatore.