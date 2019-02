Sorteggio ottavi Europa League: squadre qualificate

Tutte le squadre qualificate agli ottavi di Europa League e dove vedere il sorteggio in tv e streaming.

L'Europa League entra sempre più nel vivo ed è giunta agli ottavi di finale. Ecco di seguito tutte le squadre qualificate, che si affronteranno tra loro dopo un sorteggio integrale, senza fasce o teste di serie.

SQUADRE QUALIFICATE OTTAVI EUROPA LEAGUE

Arsenal, Benfica, Chelsea, Dinamo Kiev, Dinamo Zagabria, Eintracht Francoforte, Inter, Krasnodar, Napoli, Rennes, Salisburgo, Siviglia, Slavia Praga, Valencia, Villarreal, Zenit

Per gli ottavi di finale di Europa League è previsto un sorteggio integrale, senza divisione in fasce o restrizioni per squadre della stessa nazionalità. Tutte le squadre qualificate potranno dunque affrontarsi tra di loro, ad eccezione dei club ucraini e russi, che non potranno sfidarsi a causa della questione legata alla guerra del Dombass.

SORTEGGIO OTTAVI EUROPA LEAGUE: DATA E ORARIO

Il sorteggio degli ottavi di Europa League si terrà venerdì 22 dicembre a Nyon, in Svizzera, a partire dalle ore 13. Si tratta del penultimo sorteggio di questa edizione, visto che nel prossimo verranno stabiliti sia gli accoppiamenti dei quarti che delle semifinali.

DOVE VEDERE IL SORTEGGIO IN TV E STREAMING

Come tutta l'Europa League, anche il sorteggio degli ottavi sarà un'esclusiva Sky. L'evento verrà trasmesso su Sky Sport 1 e sul canale Eurosport 2 a partire dalle ore 13. Il sorteggio sarà visibile anche in streaming tramite SkyGo ed Eurosport Live, oltre che sul sito della UEFA e su Goal tramite la nostra diretta testuale.