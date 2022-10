Sorteggio gironi Euro 2024: pericoli Francia e Inghilterra per l'Italia

Gli 'Azzurri' saranno in prima fascia, a differenza di Inghilterra e Francia: possibili incroci nel girone di qualificazione a Euro 2024.

Le Final Four e un posto tra le teste di erie nel sorteggio dei gironi di qualificazione a Euro 2024 che si terranno oggi a Francoforte.

L'Italia grazie alle vittorie sull'Inghilterra a San Siro e sull'Ungheria a Budapest, ha conquistato la prima posizione nel suo raggruppamento di Nations League e quindi un posto in prima fascia.

Italia, Croazia, Spagna e Olanda alle Final Four, ma non solo dunque. Gli Azzurri eviteranno certamente alcune tra le squadre migliori (oltre alle tre citate, Danimarca, Portogallo, Belgio, Ungheria e Svizzera), ma non mancano i pericoli.

L'Italia infatti rischia di pescare nel girone di qualificazione a Euro 2024 una tra Inghilterra e Francia.

La nazionale guidata da Southgate e quella di Deschamps non sono tra le migliori - con l'Inghilterra che è arrivata addirittura quarta ed è retrocessa nella Lega B di Nations League - e dunque non non si sono guadagnate un posto in prima fascia.

Il regolamento prevede, infatti, che oltre alle quattro squadre che si sono qualificate alle Final Four di Nations League, in fascia 1 ci saranno le nazionali classificatesi al secondo posto nei quattro gruppi della Lega A di Nations League, insieme alle due migliori terze.

Niente da fare per Inghilterra e Francia, rispettivamente quarta nel Gruppo 3 e terza nel Gruppo 1, ma alle spalle di Svizzera e Polonia nella classifica delle migliori terze.

I ‘Tre Leoni’ e i ‘Blues’ partiranno dalla seconda urna, al pari di Serbia, Galles, Scozia, Repubblica Ceca, Austria, Israele, Bosnia e Finlandia, e ovviamente pescarle non rappresenterebbe un qualcosa di ideale.

Si qualificheranno le prime due di ogni girone e l’Italia, da finalista di Nations League, potrà contare anche sulla scappatoia dei playoff. Il compito non sarebbe dunque impossibile, ma non si potrebbe eventualmente nemmeno parlare di strada in discesa.

L’ipotesi peggiore sarebbe quella di un gruppo di ferro composto da Francia, Norvegia (del bomber Haaland), Turchia (in quarta fascia c’è anche la Georgia di Kvaratskhelia) e Slovacchia, ma ovviamente è possibile anche un sorteggio più morbido.

L’Italia, come la Spagna, l’Olanda e la Croazia, dovendo disputare la Final Four di Nations League, sarà inserita in uno dei gironi da cinque squadre.