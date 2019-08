Sorteggio Champions League, Klopp quasi non ci crede: "Ancora il Napoli!"

Il tecnico del Liverpool, Jurgen Klopp, commenta il sorteggio di Champions League: “Non so quante volte ho sfidato il Napoli, ma so che è forte”.

Si è svolto a Montercarlo il sorteggio di gironi della Champions League e l’urna al ha regalato sensazioni agrodolci. Se da un lato infatti i partenopei nel Gruppo E saranno chiamati ad affrontare compagini alla portata come e , dall’altro dovranno vedersela con un avversario che conoscono benissimo e che è estremamente forte: il .

Proprio come accaduto nella scorsa edizione (nella quale i Reds si sono laureati campioni d’Europa), le strade delle compagini guidate da Ancelotti e Klopp tornano ad incrociare i propri cammini, questa volta però con la sensazione che per entrambe la strada che porta alle posizioni che valgono la qualificazione, possa essere un po’ più in discesa.

Proprio Klopp, commentato il sorteggio di Montecarlo, ha parlato del nuovo confronto tra Liverpool e Napoli.

“Ancora il Napoli! Ormai non so più quante sono le volte che ho giocato contro di loro, ma quello che so ovviamente è che la loro è una squadra molto esperta. Dovrò dare un’occhiata a Genk e Salisburgo, ma so che sono compagini giovani, fresche e cariche, quindi sarà interessante affrontarle”.

Il tecnico campione d’Europa si è soffermato sul Napoli di Ancelotti.