Sorteggio gironi Champions League: Juve con l'Atletico, Inter col Barcellona, Napoli col Liverpool, Atalanta col City

Girone impegnativo per l'Inter che pesca Barcelllona e Dortmund, il Napoli ritrova il Liverpool, la Juve ripesca l'Atletico, il City per l'Atalanta.

La ritrova sulla sua strada l' ma un girone tutto sommato agevole, il ripesca il campione in carica e che eliminò i ragazzi di Ancelotti lo scorso anno, l' ritroverà sulla sua strada il come un anno fa, ma anche il , mentre l'esordiente se la vedrà col di Guardiola in un girone che, però, non rende impossibile sognare.

e Real si troveranno faccia a faccia nel Gruppo A, mentre il Gruppo H appare il più equilibrato, con , , e , così come il Gruppo G con , , e . e invece dovrebbero avere vita facile nel Gruppo B con e .



IL GIRONE DELLA JUVENTUS - I bianconeri, quest'anno guidati da Sarri, ritrovano sulla loro strada l'Atletico Madrid di Simeone, eliminato agli ottavi di finale lo scorso anno dopo un'epica rimonta firmata CR7. A completare il girone dei bianconeri ci sono i tedeschi del e i russi del Mosca, due squadre che sulla carta non dovrebbero impensierire le due 'big' del girone.

IL GIRONE DELL'INTER - La squadra di Conte, così come l'anno scorso, incrocerà il proprio destino europeo con quello del Barcellona. Il è la squadra che - almeno ai nastri di partenza - si contende la seconda piazza con i nerazzurri, mentre lo Slavia Praga appare la vittima sacrificale di un girone tutto sommato abbastanza ben assortito.

IL GIRONE DEL NAPOLI - Ancora il Liverpool, proprio come l'anno scorso, sulla strada di Insigne e compagni. Insieme ai Campioni d'Europa in carica, però, quest'anno non ci sarà il PSG bensì il , avversario insidioso ma pur sempre meno quotato. Completa il girone il team belga del .

IL GIRONE DELL'ATALANTA - Gli orobici, al loro debutto in , troveranno sulla loro strada il Manchester City di Pep Guardiola ma, oltre a questa sfida affascinante, nutrono reali speranze di qualificazione dovendosela giocare con gli ucraini dello Donetsk e i croati della .

Ecco gli 8 gironi:

GRUPPO A: PSG, , Bruges,

GRUPPO B: , Tottenham, Olympiacos, Stella Rossa

GRUPPO C: Manchester City, Shakhtar, Dinamo Zagabria, Atalanta

GRUPPO D: Juventus, Atletico Madrid, Bayer Leverkusen,

GRUPPO E: Liverpool, Napoli, Salisburgo, Genk

GRUPPO F: Barcellona, Borussia Dortmund, Inter, Slavia Praga

GRUPPO G: Zenit, Benfica, Lione, Lipsia

L'articolo prosegue qui sotto

GRUPPO H: Chelsea, Ajax, Valencia, Lille