Sollievo Sturridge: restituito il cane scomparso

Daniel Sturridge, ex attaccante del Liverpool, può sorridere: il cane rubatogli, per il quale aveva lanciato appelli, gli è stato restituito.

Splendida notizia per Daniel Sturridge. Il cane dell'ex attaccante del , rubato durante la vacanza negli USA, gli è stato restituito.

Segui la Coppa d'Africa live e in esclusiva su DAZN

A riferirlo è 'Good Morning America', con Sturridge che può tirare un sospiro di sollievo per la disavventura capitatagli: il cagnolino, che gli era stato portato via con un furto a Los Angeles, ha fatto ritorno dal padrone.

Dognapped pet found! Stolen pup returned after soccer star Daniel Sturridge pleads for return of missing pup named Lucci. @tjholmes has the story. https://t.co/YUVuNPZUD4 pic.twitter.com/J8Wo2QBkQs — Good Morning America (@GMA) 10 luglio 2019

Sturridge ha vissuto il triste accaduto mentre si trovava nella propria abitazione situata negli States e, attraverso i profili social, aveva lanciato un appello mettendo in palio una somma in denaro per chiunque ritrovasse il suo amico a quattro zampe.

Lucci, un Pomerian che il calciatore possedeva da un anno e mezzo, è stato riabbracciato dalla punta svincolatasi dal Liverpool. Tutto è bene...