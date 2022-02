Dal Siena alla sfida contro Guardiola: notte da sogno per Neto e Feddal

In un certo senso, si sono passati il testimone: è l'estate del 2013 e il Siena vive un periodo difficile, dopo la retrocessione dalla Serie A alla Serie B. Il club bianconero cambia due allenatori, Cosmi e Iachini, ma i punti di penalizzazione inflitti in estate incidono negativamente sul cammino salvezza, in una stagione stranissima.

Basti pensare alle due vittorie, una a San Siro e l'altra al Franchi, che il Siena è riuscito a conquistare contro l'Inter: la prima con le reti di Vergassola e Valiani, la seconda con quelle di Emeghara, Sestu e Rosina. In breve: 0-2 all'andata, 3-1 al ritorno. Mai successo nella storia del club.

Non era certo una squadra equilibrata, quella, ma poteva contare su alcuni singoli interessanti: tra questi Luis Neto, difensore portoghese arrivato dal Nacional che in metà stagione sorprese tutti, attirando su di sè le attenzioni dello Zenit. A gennaio la chiamata dalla Russia è troppo importante: prende le valigie e lascia il Siena e la Serie A. Toccata e fuga.

La retrocessione comunque non frena il mercato del Siena, nonostante una difficile situazione societaria: dal Parma in prestito arriva Zouhair Feddal, centrale marocchino cresciuto nel Monaco e nell'Espanyol. Con i bianconeri 30 presenze tra Serie B e Coppa Italia, con una rete al 122' contro il Bologna. Non male. Nell'estate del 2014 tornerà al Parma.

I loro destini si sono incrociati, però, nel 2020, quando Feddal ha raggiunto Neto allo Sporting CP, a Lisbona, dopo le esperienze al Levante, all'Alavés e al Betis e una parentesi al Palermo: proteggono la porta difesa da Antonio Adan, un altro che la Serie A l'ha "toccata" nella stagione 2013/14, al Cagliari. Ma la storia non finisce qui.

No, perché ai sogni non c'è mai fine e dopo la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League dopo un girone con Ajax e Borussia Dortmund i tre sfideranno il Manchester City di Pep Guardiola: ricordando il passato e il loro percorso. Il Siena, il Parma, il Palermo e il Cagliari: la Serie A, in una delle notti più importanti della loro carriera.