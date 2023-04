Sestri Levante promosso in Serie C: un ritorno dopo quasi ottant'anni

In squadra anche Raggio Garibaldi, ex Genoa lanciato in Serie A da Gasperini. Un dominio che ha portato alla matematica promozione.

Il Sestri Levante festeggia una promozione in Serie C attesa oltre settant'anni. Un traguardo enorme per la formazione ligue, che nella giornata del 6 aprile ha ottenuto l'aritmetica sicurezza grazie ad un cammino nel girone di Serie D, girone A, praticamente perfetto.

La squadra rossoblù, battendo il Gozzano nel 33esimo turno, può festeggiare il ritorno in C dopo tempo immemore: l'ultima esperienza della formazione ligue nella terza serie era datata 1949. Da allora lunghe stagioni tra i dilettanti, dalla D alla Promozione, passando per l'Eccellenza. Fino ad un'annata 2022/2023 da incorniciare.

A quattro turni dal termine, la distanza di 14 punti è incolmabile per la Sanremese, unica squadra con cui il Sestri Levante non ha mai vinto tra andata e ritorno. 84 punti per il Sestri Levante, con 27 vittorie e 3 pareggi a referto. Le scontitte? Appena tre nel corso dell'intera annata.

Allenata da Enrico Barilari, il Sestri Levante è stata trascinata dalle reti del duo Cominetti-Marquez, autori di metà delle reti segnate: ben 32, essenziali per il primo posso solitario, blindato ad alcune settimane dal termine della stagione.

Il volto più noto della squadra? Senza dubbio l'ex Serie A, Silvano Raggio Garibaldi, riuscito ad esordire nella massima serie nel 2008/2009: a lanciarlo, ai tempi del Genoa, fu Gasperini.

Pochi mesi prima il centrocampista era stato inserito dall'UEFA tra i migliori Under 19 dell'Europeo: tra le stelle di quel torneo c'erano anche Okaka, Savio Nsereko e Fran Merida. Rispetto alle aspettative di quell'Europeo, però, nessuno di loro è riuscito ad avere una carriera al top assoluto, con Okaka probabilmente - tra tutti - ad aver fatto più strada.

Raggio Garibaldi, classe 1989, è sbarcato al Sestri Levante a gennaio, contribuendo alla promozione con due reti in nove presenze. Reti, di fatto, arrivate entrambe nel match di febbraio contro la Castellanzese.

A segnare nel 3-1 contro il Gozzano valso la promozione non sono stati però nè Cominetti, nè Marquez, nè Raggio Garibaldi: in goal Candiano, Casagrande e Marzi. Altri eroi di una stagione storica.