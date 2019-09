Serie B, i risultati - Poker Pescara, colpo Pisa

Nei match della domenica il Pescara rifila quattro goal al Pordenone, mentre il Pisa espugna il campo della Juve Stabia. Alle 21 Frosinone-Ascoli.

Andate in archivio le sfide del sabato, la seconda giornata di Serie B ha visto le roboanti affermazioni di e Pisa. Gli abruzzesi rifilano un poker al Pordenone, i toscani espugnano il campo della Stabia.

Nei due match delle 18 bel successo per i biancazzurri, trascinati da una doppietta di Galano e dai sigilli di Tumminello e Palmiero. Per i friulani, in goal Gavazzi e Chiaretti per i provvisori 1-1 e 1-2. Pescara che col successo sul Pordenone riscatta il ko al debutto in quel di Salerno.

Bene il Pisa, che espugna Castellammare di Stabia grazie alle reti di Gucher e Marconi: i nerazzurri, senza quel rigore fallito a tempo scaduto nell'esordio col , sarebbero stati a punteggio pieno. Vespe ancora a zero.

SERIE B, 2ª GIORNATA

CHIEVO-EMPOLI 1-1 [32' Dezi (E), 41' Djordjevic (C)]

BENEVENTO-CITTADELLA 4-1 [28’ aut. Ghiringhelli (B), 52’ Maggio (B), 58’ Insigne (B), 80’ Diaw (C), 83’ Coda (B)]

SPEZIA-CROTONE 1-2 [24’ Simy (C), 29’ Simy (C), 44’ Ricci (S)

COSENZA-SALERNITANA 0-1 [47' Firenze]

CREMONESE-VIRTUS ENTELLA 0-1 [23' Schenetti]

LIVORNO-PERUGIA 0-1 [66' Iemmello]

TRAPANI-VENEZIA 0-1 [24' Bocalon]

JUVE STABIA-PISA 0-2 [32' Gucher, 70' Marconi]

PESCARA-PORDENONE 4-2 [4' rig. e 50 Galano (PE), 11' Gavazzi (PO), 45' rig. Chiaretti (PO), 71' Tumminello (PE), 90' Palmiero (PE)]

FROSINONE-ASCOLI [ore 21]