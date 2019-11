Serie B, Cosenza-Spezia 1-1: Ragusa risponde a Riviere, parità al San Vito

Finisce 1-1 l’anticipo del 14° turno di Serie B che ha visto opposte Cosenza e Spezia. Di Riviere e Ragusa le reti del match.

Si apre con un pareggio il quattordicesimo turno del campionato di Serie B. e non sono infatti andate oltre ad un 1-1 che di fatto modifica poco la classifica delle due squadre.

Al San Vito, nelle battute finali di un primo tempo sostanzialmente equilibrato, ad aprire le marcature è stato Riviere che, al 39’, ha portato in vantaggio i padroni di casa con un destro sugli sviluppi di un calcio d’angolo.

Nella ripresa, al 63’, il pareggio dello Spezia è siglato da Ragusa che è stato abile a battere Perina con un precisissimo diagonale dopo una bella azione combinata con il compagno di reparto Gudjohnsen.

Al 71’ le cose si complicano per gli ospiti quando Ramos, già ammonito 3’ prima, si vede sventolare il secondo giallo per un fallo su Carretta e lascia i suoi compagni in inferiorità numerica. Nonostante qualche affanno nel finale, lo Spezia riesce comunque a difendere il risultato e a portare a casa il pareggio.

In virtù di questo 1-1, il Cosenza di Braglia sale a quota 13 e resta nelle zone roventi di classifica. 16 invece i punti per gli uomini guidati da Vincenzo Italiano.

SERIE B, 14ª GIORNATA

COSENZA-SPEZIA 1-1 [39' Riviere (C), 63' Ragusa (S)]

CREMONESE-LIVORNO [Sabato, ore 15.00]

CROTONE-CITTADELLA [Sabato, ore 15.00]

FROSINONE-EMPOLI [Sabato, ore 15.00]

VENEZIA-BENEVENTO [Sabato, ore 15.00]

SALERNITANA-ASCOLI [Sabato, ore 18.00]

ENTELLA-JUVE STABIA [Domenica, ore 15.00]

TRAPANI-CHIEVO [Domenica, ore 15.00]

PERUGIA-PESCARA [Domenica, ore 21.00]

PISA-PESCARA [Lunedì, ore 21.00]