Serie B, i risultati - Pari tra Pescara e Cremonese

L'anticipo del venerdì della 13ª giornata di Serie B finisce in parità. Sabato pomeriggio il big match Benevento-Crotone. Lunedì Chievo-Entella.

La 13ª giornata della Serie B 2019/20 è iniziata con un pareggio: allo stadio Adriatico il non è riuscito nel sorpasso momentaneo al secondo posto: la ha strappato un pareggio per 1-1 maturato nel finale. A Galano ha risposto Migliore.

Il si è tenuto così, almeno per un'altra notte, il secondo posto, in attesa del big match di sabato pomeriggio sul campo del primo in classifica.

Tra le altre concorrenti alla promozione, il ospita il Pisa in casa, mentre il attende l'Entella al Bentegodi. Sfida in zona playout tra Pordenone e , derby campano tra Stabia e .

SERIE B, 13ª GIORNATA

PESCARA-CREMONESE 1-1 [80' Galano (P), 90' Migliore (C)]

PORDENONE-PERUGIA [sabato, ore 15]

LIVORNO-TRAPANI [sabato, ore 15]

JUVE STABIA-SALERNITANA [sabato, ore 15]

BENEVENTO-CROTONE [sabato, ore 15]

EMPOLI-VENEZIA [sabato, ore 18]

ASCOLI-COSENZA [domenica, ore 15]

CITTADELLA-PISA [domenica, ore 15]

SPEZIA-FROSINONE [domenica, ore 21]

CHIEVO-ENTELLA [lunedì, ore 21]