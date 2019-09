Serie B, Pescara-Crotone 0-3: Benali ex letale, calabresi in zona playoff

Nell'anticipo del sesto turno, l'ex Benali (doppietta) e Crociata consentono al Crotone di sbancare Pescara e portarsi a ridosso della vetta.

Nell'anticipo della sesta giornata di Serie B, blitz del a . La compagine di Stroppa espugna l'Adriatico con un rotondo 3-0, che consente a pitagorici di portarsi in piena zona playoff ad un solo punto dalla vetta in attesa dei match del weekend.

Giustizieri degli abruzzesi Ahmad Benali, il grande ex della sfida, che prima apre le marcature con un diagonale e nella ripresa di testa firma la doppietta personale in quello che era il suo stadio, nonchè Crociata nel finale al termine di uno splendido contropiede avviato da uno scatenato Junior Messias.

Il Pescara, a parte l'incrocio dei pali scheggiato da Machin, non riesce a far male e va ko tra le mura amiche restando a metà classifica: il Crotone, invece, può iniziare a pensare in grande.

SERIE B, 6ª GIORNATA

PESCARA-CROTONE 0-3 [17' e 56' Benali, 87' Crociata]

FROSINONE-COSENZA sabato ore 15

JUVE STABIA-CITTADELLA sabato ore 15

VENEZIA-PISA sabato ore 15

EMPOLI-PERUGIA sabato ore 18

CHIEVO-PORDENONE domenica ore 15

BENEVENTO-ENTELLA domenica ore 15

SPEZIA-TRAPANI domenica ore 15

LIVORNO-SALERNITANA domenica ore 21

CREMONESE-ASCOLI lunedì ore 21