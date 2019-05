Serie B: il Palermo è promosso in Serie A se...

Il Palermo è appeso a un filo, ma può ancora superare il Lecce e approdare direttamente in A: ecco tutte le possibili combinazioni.

Il è stato matematicamente promosso in grazie al successo sull' , ma ora un'altra formazione dovrà seguire i lombardi. Per la seconda promozione sono rimaste in due: il e il . L'approdo diretto in Serie A è ormai diventato affar loro a una sola giornata dal termine.

Con DAZN segui la Serie B IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Il vantaggio del Lecce si è ridotto a un punto dopo la vittoria della concorrente diretta sull'Ascoli nella penultima giornata. Il vantaggio del Palermo sta negli scontri diretti: a favore degli uomini di Delio Rossi in caso di arrivo a pari punti.

Vediamo dunque cosa servirà al Palermo, reduce dalla vittoria in trasferta sul campo dell'Ascoli, per compiere l'impresa e centrare la promozione in Serie A senza passare dai playoff.

CLASSIFICA SERIE B

1. Brescia 67 (35 partite)

2. Lecce 63 (35)

3. Palermo 62 (35)

PALERMO IN SERIE A SE...