Serie B, Palermo-Brescia 1-1: rondinelle ancora al primo posto

Al Renzo Barbera accade tutto nei minuti finali: in pieno recupero Tremolada risponde a Nestorovski. Rondinelle al primo posto, rosanero secondi.

Gara da prime della classe quella che è andata in scena allo stadio Renzo Barbera nell'anticipo della 23esima giornata di Serie B. Il Brescia riesce a rimontare il Palermo nei minuti finali, siglando un pareggio che mantiene invariata la classifica: rondinelle al primo posto e rosanero secondi.

Tra Palermo e Brescia accade tutto nei minuti finali, quando al 79' a portare in vantaggio i rosanero di Roberto Stellone è la rete di Ilija Nestorovski su assist di Trajkovski. Un goal che sembra poter lanciare i siciliani verso in testa della classifica, prima della risposta a tempo quasi scaduto degli uomini di Eugenio Corini. A firmare l'1-1 al 92' per le rondinelle è infatti Luca Tremolada, assistito da Stefano Sabelli. Una rete che permette al Brescia di pareggiare la partita, restando così al primo posto della classifica di Serie B.

Una gara abbastanza equilibrata, con i rosanero che si lasciano preferire per il maggior possesso palla e il numero superiore di conclusioni tentate. Domati gli attacchi di un Palermo più aggressivo, il Brescia riesce però a raddrizzare la gara in pieno recupero, allungando così a undici la striscia di risultati utili consecutivi. I siciliani restano secondi, a -1 dalle rondinelle.

Serie B, 23esima giornata:

PALERMO-BRESCIA 1-1 [79' Nestorovski (P), 92' Tremolada (B)]

BENEVENTO-CITTADELLA, sabato ore 15

CARPI-PERUGIA, sabato ore 15

PADOVA-FOGGIA, sabato ore 15

ASCOLI-SALERNITANA, sabato ore 18

COSENZA-CREMONESE, domenica ore 15

LECCE-LIVORNO, domenica ore 15

SPEZIA-VERONA, domenica ore 21

CROTONE-PESCARA, lunedì ore 21

Riposa: VENEZIA