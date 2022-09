Serie B - Il Cagliari batte il Modena

Vittoria dei sardi sugli emiliani nell'anticipo del venerdì sera. Decisivo un goal del centrocampista croato nel primo tempo.

La Serie B va in scena con la quarta giornata. Il Cagliari apre le danze nell'anticipo del venerdì, battendo il Modena per 1-0 grazie a un goal di Rog. I sardi salgono a quota 7 punti in classifica.

Ascoli e Genoa chiamate a rispondere se vogliono mantenere la vetta in coabitazione. In coda, il Sudtirol è ancora alla ricerca dei primi punti in stagione.

SERIE B, 4 ª GIORNATA - CLASSIFICA

CAGLIARI-MODENA 1-0 [28' Rog (C)]

ASCOLI-CITTADELLA [3 settembre ore 14:00]

BARI-SPAL [3 settembre ore 14:00]

BRESCIA-PERUGIA [3 settembre ore 14:00]

FROSINONE-COMO [3 settembre ore 14:00]

REGGINA-PALERMO [3 settembre ore 14:00]

TERNANA-COSENZA [3 settembre ore 14:00]

VENEZIA-BENEVENTO [3 settembre ore 14:00]

GENOA-PARMA [3 settembre ore 16:15]

SUDTIROL-PISA [4 settembre ore 16:15]