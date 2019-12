Serie B, i risultati - Super Benevento, 5-0 al Trapani

Nell'anticipo di Serie B il Benevento ha allungato in classica battendo con cinque reti il Trapani: campani a +12 sulle inseguitrici.

Continua senza sosta il cammino del , che regola con cinque reti il trapani allungando sulle rivali. Giallorossi assoluti favoriti per il ritorno in senza passare dai playoff e il 5-0 nell'anticipo contro il Trapani, seppur pericolante, ne è l'ennesima dimostrazione.

Festeggia tutto l'attacco del Benevento allo stadio Stirpe, con doppiette per Coda e Viola e rete di Sau in mezzo. In realtà fino al minuto 79 la gara poteva riaprirsi davanti al minimo episodio, ma i padroni di casa hanno trovato tre volte la rete nel giro di dieci minuti chiudendo la contesa e aumentando il divario.

+12 ora del Benevento su Pordenone, , e , seconde in classifica decise a puntare alla Serie A, consapevoli di avere però una distanza siderale dalla vetta. L'obiettivo, ormai, sembra il secondo posto. utile comunque ad arrivare nel massimo campionato senza passare dai playoff.

SERIE B, 15ª GIORNATA

BENEVENTO-TRAPANI 5-0 [10' e 32' rig. Coda, 79' Sau, 82' e 88' Viola]

CITTADELLA-SALERNITANA [sabato, ore 15]

EMPOLI-ASCOLI [sabato, ore 15]

PESCARA-VENEZIA [sabato, ore 15]

SPEZIA-LIVORNO [sabato, ore 15]

CHIEVO-CREMONESE [sabato, ore 18]

JUVE STABIA-FROSINONE [domenica, ore 15]

PISA-ENTELLA [domenica, ore 15]

PORDENONE-CROTONE [domenica, ore 21]

PERUGIA-COSENZA [lunedì, ore 21]