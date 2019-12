Serie B, i risultati - Vincono Crotone, Juve Stabia e Perugia

In attesa di Benevento-Frosinone, il pomeriggio registra i successi di Crotone, Juve Stabia e Perugia. Pareggi a Cittadella e Empoli.

In attesa che scendano in campo la capolista e il , di fronte in una sfida di altissima classifica, la Serie B inizia con il rinvio causa maltempo dell'anticipo del venerdì sera tra e .

SERIE B, 17ª GIORNATA

Nelle gare del sabato, a vincere sono , Stabia e : i calabresi hanno la meglio sul , i campani sul , gli umbri sull'Entella. Pareggi nel derby veneto tra e e al Castellani tra e .

CITTADELLA-CHIEVO 1-1 [31' aut. Cotali (Ci), 61' Vignato (Ch)]

CROTONE-LIVORNO 2-1 [12' Marras (L), 23' Cuomo (C), 26' Crociata (C)]

EMPOLI-SALERNITANA 1-1 [38' Lombardi (S), 45' La Gumina (E)]

JUVE STABIA-VENEZIA 2-0 [1' Bifulco, 62' Forte]

PERUGIA-VIRTUS ENTELLA 2-0 [61' Capone, 94' Iemmello]

BENEVENTO-FROSINONE [sabato, ore 18]

PESCARA-TRAPANI [domenica, ore 15]

PISA-COSENZA [domenica, ore 15]

PORDENONE-ASCOLI [domenica, ore 21]

SPEZIA-CREMONESE rinviata