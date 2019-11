Serie B, i risultati: Chievo fermato dallo Spezia

Nell'undicesimo turno di Serie B, il Chievo Verona non va oltre lo 0-0 contro lo Spezia.

L'undicesima giornata di Serie B inizia al 'Picco' di La , dove i liguri hanno ospitato il di Marcolini terzo in classifica. I gialloblu riescono a mantersi imbattuti ancora una volta, non perdono infatti dal 25 agosto, e diventano dieci i risultati utili consecutivi.

Quarto risultato utile consecutivo anche per i liguri, che riescono ad arginare il Chievo terzo in classifica e strappano un punto prezioso. Gli uomini di Italiano si esibiscono in un'altra prestazione convincente e, all'ultimo minuto, con un colpo di testa di Gyasi sfiorano persino la vittoria.

SERIE B, 11ª GIORNATA

SPEZIA-CHIEVO 0-0

LIVORNO-JUVE STABIA [Sabato, ore 15]

ASCOLI-VENEZIA [Sabato, ore 15]

CROTONE-PERUGIA [Sabato, ore 15]

PESCARA-PISA [Sabato, ore 15]

SALERNITANA-ENTELLA [Sabato, ore 18]

CITTADELLA-FROSINONE [Domenica, ore 15]

PORDENONE-TRAPANI [Domenica, ore 15]

BENEVENTO-EMPOLI [Domenica, ore 21]

COSENZA-CREMONESE [Lunedì, ore 21]