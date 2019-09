Serie B, i risultati - Il Benevento aggancia l'Entella in testa

Il Benevento supera il Cosenza e raggiunge al primo posto l'Entella, fermata sul pari dal Pescara. Cinquina dell'Ascoli, Empoli ok di misura.

Due le squadre - in attesa del Pisa in testa alla classifica di Serie B: il , che batte il all'ultimo respiro grazie a uno squillo di Armenteros, e l'Entella, raggiunta da un goal di Memushaj a .

'Manita' travolgente dell' sul campo della Stabia: mattatore Da Cruz con una doppietta. Iemmello salva il proprio allo scadere a La , un rigore di La Gumina in apertura basta all' per avere la meglio sul .

Prima vittoria del che infligge il secondo ko in campionato al Pordenone. Successo d'oro della sul , scavalcato di un punto e al primo dispiacere stagionale.

SERIE B, 4ª GIORNATA

FROSINONE-VENEZIA 1-1 [54' Capello (V), 65' Capuano (F)]

BENEVENTO-COSENZA 1-0 [93' Armenteros]

CREMONESE-CROTONE 2-1 [22' Ceravolo (CRE), 28' Zanellato (CRO), 43' Palombi (CRE)]

EMPOLI-CITTADELLA 1-0 [4' rig. La Gumina]

JUVE STABIA-ASCOLI 1-5 [46', 55' Da Cruz (A), 61' Cissé (J), 79' Chaija (A), 82' rig. Ardemagni (A), 89' Pucino (A)]

LIVORNO-PORDENONE 2-1 [21' Agazzi (L), 55' Strizzolo (P), 68' Marras (L)]

PESCARA-ENTELLA 1-1 [32' Schenetti (E), 73' Memushaj (P)]

SPEZIA-PERUGIA 2-2 [6' Buonaiuto (P), 22' Capradossi (S), 30' rig. Ricci M.(S), 90' Iemmello (P)]

CHIEVO-PISA [ore 18]

TRAPANI-SALERNITANA [domenica ore 21]