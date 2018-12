Serie B, Foggia-Cremonese 3-1: i pugliesi respirano

La 16esima giornata di Serie B si apre col successo del Foggia 3-1 sulla Cremonese: i pugliesi lasciano così l'ultimo posto in classifica.

A secco di vittorie in Serie B da più di due mesi, il Foggia batte la Cremonese allo 'Zaccheria' ed abbandona momentaneamente l'ultimo posto in classifica.

I rossoneri, affossati da una penalizzazione di -8, avevano assoluto bisogno di punti contro un avversario che in trasferta non ha mai vinto in questa stagione.

E infatti dopo meno di un quarto d'ora il Foggia la sblocca con il goal di bomber Mazzeo, salvo poi venire raggiunto poco dopo sul pari dalla rete di Mogos.

Il finale di primo tempo è però totalmente di marca foggiana e nel giro di tre minuti arrivano prima il goal del solito Kragl (sono 4 le reti in campionato per lui) e poi quello di Iemmello.

Lo spettacolo si esaurisce però nella ripresa, dove praticamente non succede più nulla. Il Foggia conquista così una vittoria fondamentale, che gli permette di tirarsi fuori dalla zona retrocessione.

Serie B, 16a giornata: il programma:

FOGGIA-CREMONESE 3-1 [13' Mazzeo (F), 22' Mogos (C), 39' Kragl (F), 42' Iemmello (F)]

ASCOLI-CITTADELLA (sabato 15 dicembre ore 15.00)

PALERMO-LIVORNO (sabato 15 dicembre ore 15.00)

PERUGIA-SPEZIA (sabato 15 dicembre ore 15.00)

COSENZA-BENEVENTO (sabato 15 dicembre ore 18.00)

CARPI-SALERNITANA (domenica 16 dicembre ore 15.00)

CROTONE-VENEZIA (domenica 16 dicembre ore 15.00)

BRESCIA-LECCE (domenica 16 dicembre ore 21.00)

VERONA-PESCARA (lunedì 17 dicembre ore 21.00)

Riposa: Padova