Serie B 2019/2020, svelato il calendario: Chievo-Empoli alla seconda

Il calendario della prossima imminente stagione di Serie B è stato presentato: esordio in casa per Empoli e Frosinone.

Dopo quello di , arriva anche il calendario di Serie B. Grande attesa per l'inizio della cadetteria, con grandi squadre pronte a risalire immediatamente in Serie A o pronte a fare meglio dello scorso anno. Occhio però come ogni stagione sopratutto alle sorprese.

La Serie B prenderà il via come noto il prossimo 24 agosto e vedrà nuovamente venti squadre al via dopo il caos dello scorso anno. Non ci sarà come ovvio il dopo la retrocessione tra i dilettanti, mentre si rivedrà il dopo anni di Serie A.

Il Chievo affronterà il nella prima giornata della Serie B 2019/2020, mentre l'altra retrocessa sfiderà la Stabia neopromossa.

Il dovrà invece vedersela tra le mura amiche contro il . Sarà già alla seconda giornata il grande match tra le due favoritissime della prossima Serie B: il Chievo sfiderà l'Empoli per cominciare a dare una minima idea sulla forza di entrambe.

Serie B 2019/2020, la prima giornata:

ASCOLI-TRAPANI

CITTADELLA-SPEZIA

CROTONE-COSENZA

EMPOLI-JUVE STABIA

PERUGIA-CHIEVO

PISA-BENEVENTO

PORDENONE-FROSINONE

SALERNITANA-PESCARA

VENEZIA-CREMONESE

VIRTUS ENTELLA-LIVORNO