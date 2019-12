Serie A, gli squalificati dopo la 17ª giornata: un turno a Pisacane e Ansaldi

Gli squalificati dopo l'ultimo weekend di campionato: una giornata a Pisacane, Bremer, Ansaldi, Gagliolo e Calderoni, stop anche per Corini.

Ufficializzate le decisioni del giudice sportivo dopo l'ultima giornata di campionato, ossia la diciassettesima. Lazio-Juventus a parte , saranno diversi i calciatori che salteranno il turno che sancirà la ripresa dopo la sosta natalizia.

Questo l'elenco: Pisacane ( ), Ansaldi e Bremer ( ), Calderoni ( ) e Gagliolo ( ).

Una giornata di stop - oltre a 10mila euro di multa - anche per Eugenio Corini , tecnico del , espulso in occasione del match del 'Tardini' contro il Parma "per avere contestato

platealmente l'operato arbitrale rivolgendo al Direttore di gara un'espressione irriguardosa".