Serie A, le partite di oggi: orari, diretta tv e streaming

La 33ª giornata di Serie A viene aperta da Atalanta-Brescia: l'orario d'inizio della partita e dove vederla in tv e streaming.

La prosegue nel suo tour de force 'post' Covid. Via alla 33ª giornata, che verrà inaugurata dalla partita tra e .

Tutte le informazioni sul derby lombardo: dall'orario del calcio d'inizio, a dove poterlo vedere in diretta e .

Atalanta-Brescia si gioca martedì 14 luglio alle ore 21:45: la partita sarà visibile in tv su Sky, ai canali Sky Sport Serie A e Sky Sport (numero 251 del satellite), mentre in streaming basterà utilizzare Sky Go (il servizio dedicato agli abbonati Sky) scaricando l'app ufficiale e collegandosi attraverso pc, smartphone o tablet.