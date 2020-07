Serie A, le partite di oggi: orari, diretta tv e streaming

Verona-Atalanta, Cagliari-Sassuolo e Milan-Bologna sono le partite di oggi della 34ª giornata di Serie A: gli orari e dove vederle in tv e streaming.

La 34ª giornata di viene inaugurata da tre partite: - , con la Dea in lotta per il secondo posto e col sogno Scudetto matematicamente ancora realizzabile; - , dove i neroverdi cercano continuità e insidiano il in zona , e proprio il Diavolo - settimo in classifica - che attende la visita del .

Tutto sulle partite di oggi: dagli orari, a dove vederle in e .

Verona-Atalanta si gioca alle ore 17:15: la partita sarà trasmessa in tv da Sky, sui canali Sky Sport Serie A e Sky Sport (numero 252 del satellite). Il match sarà visibile anche in streaming grazie a Sky Go, il servizio dedicato agli abbonati Sky: basterà collegarsi al sito e scaricare l'app ufficiale, utilizzandola tramite pc, smartphone o tablet.

Cagliari-Sassuolo va in scena alle 19:30 ed è un'esclusiva tv Sky: partita in onda su Sky Sport Serie A e Sky Sport (251 del satellite), nonchè in streaming tramite Sky Go per chi non potrà utilizzare il decoder.

Milan-Bologna, a differenza delle altre due partite, sarà disponibile su DAZN: in tv sul canale DAZN1 (numero 209 del decoder di Sky) per chi ha aderito all'offerta Sky-DAZN, in diretta streaming accedendo a www.dazn.it e sottoscrivendo un abbonamento. Nel secondo caso occorrerà scaricare l'apposita app tramite smart tv, smartphone, tablet, PlayStation 4 o Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X), oppure assistere alla partita tramite il sito di DAZN anche collegando il pc alla televisione con un cavo o attraverso dispositivi come Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.