Cagliari-Sassuolo dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il sogno europeo del Sassuolo passa dalla trasferta di Cagliari: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

CAGLIARI-SASSUOLO: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

- Data: 18 luglio 2020

Cagliari e Sassuolo si sfidano alla Sardegna Arena in un match che promette divertimento ed emozioni. Specialmente se si pensa che gli emiliani, capaci di imporre un pirotecnico pareggio per 3-3 alla , hanno il quinto miglior attacco del campionato.

Il Cagliari non ha più nulla da chiedere alla propria stagione, nonostante la brutta sconfitta rimediata contro la . Il Sassuolo, invece, non abbandona l'idea di ottenere un posto in .

La gara d'andata tra Sassuolo e Cagliari, disputata al Mapei Stadium di Reggio Emilia, si è conclusa con uno scoppiettante 2-2: neroverdi in doppio vantaggio ma raggiunti proprio negli ultimi secondi di partita da Ragatzu. Sulla panchina dei sardi sedeva ancora Rolando Maran.

In questa pagina tutte le informazioni su Cagliari-Sassuolo: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO CAGLIARI-SASSUOLO

Cagliari-Sassuolo si disputerà sabato 18 luglio 2020, a porte chiuse, nel palcoscenico della Sardegna Arena di Cagliari. Il fischio d'inizio della partita è previsto per le ore 19.30.

Sarà Sky a trasmettere in diretta tv la sfida Cagliari-Sassuolo. La partita andrà in onda sui canali Sky Sport (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite).

La gara Cagliari-Sassuolo sarà inoltre visibile anche in diretta . Per gli abbonati Sky sarà possibile seguirla sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, sia sul proprio personal computer o notebook, mendiante Sky Go.

Tutti gli altri potranno vederla sugli stessi dispositivi comprando uno dei pacchetti offerti su Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offre la visione del meglio della programmazione sportiva della tv satellitare, incluse le partite della Serie A.

Goal offrirà ai suoi lettori anche la possibilità di seguire Cagliari-Sassuolo in diretta testuale. Collegandovi sul sito avrete gli aggiornamenti live minuto per minuto della gara, dal calcio d'inizio al fischio finale, per non perdervi goal, eventi e azioni salienti della sfida della Sardegna Arena.

Zenga riproporrà il 3-5-2 che è ormai diventato l'attuale vestito tattico del Cagliari. Davanti torna Joao Pedro per far coppia con Simeone: out Ragatzu. Senza Ionita, squalificato, Nandez potrebbe scalare nel ruolo di mezzala con l'inserimento di Mattiello a destra. Walukiewicz, Pisacane e Klavan in lizza per due maglie.

De Zerbi ha parecchi grattacapi, non avendo a disposizione gli squalificati Berardi, Bourabia e Magnanelli. Mancheranno anche gli infortunati Rogerio e Defrel, mentre resta in dubbio Obiang. Djuricic potrebbe così arretrare in mezzo al campo per far coppia con Locatelli, con l'inserimento dal primo minuto del giovane Raspadori.

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Pisacane, Carboni, Klavan; Mattiello, Nandez, Birsa, Rog, Lykogiannis; João Pedro, Simeone.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Chiriches, Ferrari, Kyriakopoulos; Locatelli, Djuricic; Raspadori, Traore, Boga; Caputo.