Verona-Atalanta dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

L'Atalanta di Gasperini fa visita al Verona dell'allievo Juric: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

VERONA-ATALANTA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

- Data: 18 luglio 2020

18 luglio 2020 Orario: 17.15

17.15 Canale : Sky

Sky Streaming: Sky Go e Now Tv

L'Atalanta, ancora imbattuta dalla ripresa del campionato, fa visita a un'altra squadra che sta disputando un ottimo campionato, nonostante una striscia recente poco incoraggiante: il Verona di Ivan Juric.

Il tecnico scaligero peraltro conosce molto bene Gasperini per essere stato prima suo giocatore e poi vice-allenatore agli inizi della nuova carriera in panchina. I due hanno lavorato assieme al , al , ma anche al e al .

La volontà dell'Atalanta è quella di conquistare matematicamente una storica seconda qualificazione di fila alla , senza dimenticare che i nerazzurri saranno impegnati nei quarti di finale di coppa contro il .

Il Verona arriva invece da un periodo poco fortunato, con due sconfitte e altrettanti pareggi nelle ultime quattro giornate di campionato. La formazione di Juric, però, aveva già conquistato la salvezza con largo anticipo.

In questa pagina tutte le informazioni su Verona-Atalanta: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO VERONA-ATALANTA

Verona-Atalanta si giocherà il pomeriggio di sabato 18 luglio 2020 al 'Bentegodi' di Verona e senza pubblico sugli spalti, come prescritto dal rigido protocollo adottato dal calcio italiano per contrastare l'emergenza sanitaria rappresentata dal Coronavirus. Il fischio d'inizio della gara è in programma per le ore 17.15.

Sarà Sky a trasmettere Verona-Atalanta in diretta televisiva sui canali Sky Sport (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 252 del satellite).

La sfida Verona-Atalanta sarà visibile per gli abbonati Sky anche in diretta mediante Sky Go, sia su dispositivi mobili quali tablet e smartphone, sia su pc e notebook, scaricando l'apposita applicazione per sistemi Android e iOS o collegangosi con il sito ufficiale della piattaforma.

Un'altra possibilità è costituita da Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offre la visione della partita e delle gare di Serie A a chi acquista uno dei pacchetti offerti.

IN DIRETTA SU GOAL

I lettori di Goal avranno anche la possibilità di seguire Verona-Atalanta in diretta testuale sul sito. Collegandovi con il portale troverete gli aggiornamenti live minuto per minuto della partita, con i goal, gli eventi e le azioni più importanti.

Dopo aver schierato Verre nel ruolo di prima punta contro la , Juric dovrebbe riproporre un centravanti vero: Di Carmine è favorito su Pazzini. Soliti dubbi nelle due posizioni di trequartisti, con Zaccagni e Pessina davanti a tutti. Kumbulla, uscito anzitempo dalla gara dell'Olimpico a causa di problemi muscolari, potrebbe non recuperare.

Dopo l'ampio turnover col , Gasperini dovrebbe rilanciare quasi tutti i titolari: Gollini in porta, Toloi e Palomino in difesa, Hateboer sulla destra, Freuler a centrocampo e Gomez alle spalle di Zapata. Pasalic, autore di una tripletta nell'ultimo match, potrebbe arretrare a centrocampo per lasciar spazio al Papu e a Malinovskyi sulla trequarti.

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Gunter, Empereur; Faraoni, Veloso, Amrabat, Lazovic; Zaccagni, Pessina; Di Carmine.

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, Freuler, Pasalic, Gosens; Malinovskyi, Gomez; Zapata.