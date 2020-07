Milan-Bologna dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Milan ospita il Bologna nella 34ª giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

MILAN-BOLOGNA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: -

- Data: 18 luglio 2020

18 luglio 2020 Orario: 21.45

21.45 Canale : DAZN

DAZN Streaming: DAZN

Segui Milan-Bologna in diretta streaming su DAZN

Il Milan di Stefano Pioli prosegue il suo cammino verso l'obiettivo ospitando in casa il Bologna di Sinisa Mihajlovic, fra le formazioni più in forma del torneo, per la 34ª giornata di . I milanesi si sono portati al 7° posto a pari merito con il con 53 punti, frutto di 15 vittorie, 8 pareggi e 10 sconfitte, i felsinei occupano la 10ª posizione a quota 43, con un cammino di 11 successi, 10 pareggi e 12 k.o.

Le due formazioni si sono affrontate 71 volte finora in Serie A in casa dei rossoneri, con un bilancio di 41 successi del Diavolo, 17 pareggi e 13 affermazioni rossoblù. L'ultimo successo del Bologna al Meazza è datato 6 gennaio 2016: in quell'occasione gli emiliani, guidati da Roberto Donadoni, superarono i rossoneri, all'epoca allenati da Mihajlovic, per 1-0, grazie un goal nel finale di Emanule Giaccherini.

Il Milan è reduce da 3 vittorie, fra cui la più recente sempre in casa in rimonta sul Parma, e un pareggio nelle ultime 4 giornate, i felsinei invece hanno collezionato una vittoria, una sconfitta e 2 pareggi consecutivi, di cui l'ultimo contro il Napoli. nelle precedenti 4 gare giocate.

Ante Rebic è il miglior realizzatore del Milan con un bottino di 10 goal all'attivo, mentre Riccardo Orsolini guida i marcatori del Bologna con 8 centri in campionato. In questa pagina tutte le informazioni su Milan-Bologna: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO MILAN-BOLOGNA

Milan-Bologna si disputerà la sera di sabato 18 luglio 2020, a porte chiuse, nel palcoscenico dello Stadio Giuseppe Meazza, in San Siro, a Milano. Il fischio d'inizio della partita, che sarà la 144ª in Serie A fra le due formazioni, è in programma alle ore 21.45.

L'anticipo serale del sabato, Milan-Bologna, sarà trasmesso in diretta su DAZN. La partita sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app e su tutti i televisori collegati ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast oppure ad una console PlayStation 4 o Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X).

Milan-Bologna sarà disponibile alla visione anche sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all'offerta Sky-DAZN. Gli utenti che hanno un abbonamento Sky, potranno inoltre seguire la gara in tv mediante la app presente sul decoder Sky Q. La telecronaca della sfida sarà curata da Stefano Borghi, che sarà affiancato da Roberto Cravero al commento tecnico.

Gli utenti DAZN potranno naturalmente vedere Milan-Bologna in diretta streaming anche sul proprio pc o notebook, collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma, o su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, scaricando la app per sistemi Android e iOS e successivamente avviandola e selezionando il match dal palinsesto.

Al termine del confronto, dopo pochi minuti gli highlights e l'evento integrale saranno resi disponibili alla visione on demand.

IN DIRETTA SU GOAL

I lettori di Goal avranno la possibilità di seguire Milan-Bologna anche in diretta testuale sul sito. Collegandosi con il portale, troveranno gli aggiornamenti live minuto per minuto della partita, con i goal, gli eventi e le azioni più importanti della partita dal calcio d'inizio al fischio finale.

Pioli potrebbe far turnover in attacco: alle spalle del centravanti Zlatan Ibrahimovic, spazio nuovamente a Castillejo per Rafael Leão e a Rebic per Bonaventura accanto a Calhanoglu. In mediana duello fra Bennacer e Biglia per chi affiancherà Kessié. Fra i pali agirà Gigio Donnarumma, in difesa Kjaer, appena riscattato dal club meneghino, formerà la coppia centrale con Romagnoli, mentre Conti è favorito a destra su Calabria e a sinistra giocherà Theo Hernández.

Mihajlovic deve fare i conti con le assenze per infortunio di Bani e Schouten. Con Skorupski fra i pali, in difesa Mbaye agirà da terzino destro, per permettere a Tomiyasu di fare il centrale accanto a Danilo. A sinistra è vivo invece il ballottaggio fra Dijks e Krejci. In mediana potrebbe essere riproposta la coppia composta da Nico Domínguez e Medel. Davanti sono due le opzioni del tecnico serbo: o affidarsi a Palacio come centravanti, schierando Barrow sulla trequarti, oppure puntare sul giovane gambiano come prima punta e dare spazio a Sansone in appoggio assieme a Orsolini e Soriano.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernández; Kessié, Bennacer; Castillejo, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Mbaye, Tomiyasu, Danilo Lar., Dijks; Nico Domínguez, Medel; Orsolini, Soriano, Sansone; Barrow.