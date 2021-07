La Serie A cambia volto? L'Assemblea analizzerà la modifica del format

Durante la prossima Assemblea di Serie A, si discuterà anche dell’ipotesi di modifica del format del torneo. Si potrebbe tornare alle 18 squadre.

Un format diverso per la Serie A, magari un torneo con un minor numero di squadre che possa rendere il calendario più elastico e garantire più equilibrio e spettacolo.

Spesso, anche in tempi recenti, si è parlato di possibili riforme e di un ritorno ad una Serie A con diciotto compagini ai blocchi di partenza, e mai come questa volta la possibile rivoluzione potrebbe essere dietro l’angolo.

La Lega Serie A infatti, ha fissato per il 21 luglio 2021 e in via d’urgenza, un’Assemblea della Lega Nazionale Professionisti Serie A.

All’interno della stessa, che si svolgerà esclusivamente in videoconferenza, verranno discussi vari punti, tra i quali anche quello dell’”Analisi impatti sull’ipotesi di modifica del format del Campionato di Serie A”.

Si tratta del punto più importante di un ordine del giorno che prevederà anche “Verifica dei poteri”, “Comunicazione Presidente”, “Comunicazioni AD” e “Varie ed eventuali”.

Non è escluso che per quanto riguarda la modifica del format della Serie A (si è ipotizzato a partire dalla stagione 2023/2024), si possa discutere oltre che alla riduzione delle squadre partecipanti al torneo (l’ultima Serie A a 18 squadre è stata quella della stagione 2003/2004), anche di un qualcosa del quale da tempo si parla molto e che rappresenterebbe un vero e proprio cambiamento epocale: la possibile introduzione di playoff e playout.