SABATO 21 MAGGIO, ORE 17.15

GENOA-BOLOGNA 0-1

MARCATORI: 66' Barrow

Il campionato del Bologna si chiude con un successo esterno sul campo del Genoa già retrocesso in Serie B. In un primo tempo giocato su buone frequenze e la prima chance capita sui piedi di Portanova che in rovesciata impegna Bardi. La replice felsinea è tutta nel colpo di testa di De Silvestri sul quale si esalta Semper. Nella ripresa, dopo un altro grande intervento del portiere genoano su Raimondo, il Bologna passa: carambola in area genoana sulla quale irrompe Barrow che firma il goal del definitivo 0-1. Nel finale occasionissima di marca genoana con il palo timbrato da Frendrup

GENOA (4-2-3-1): Semper 7; Hefti 6, Østigard 6, Vasquez 6, Criscito 6 (71' Ekuban sv); Hernani 5.5 (67' Rovella 6), Galdames 5 (46' Frendrup 6.5); Gudmundsson 6, Amiri 6 (56' Cambiaso 6), Portanova 5 (46' Melegoni 6); Yeboah 5.

BOLOGNA (3-5-2): Bardi 6 (88' Bagnolini sv); Amey 6 (72' Hickey sv), Binks 5.5 (46' Stivanello 6), Bonifazi 6; De Silvestri 6.5, Aebischer 6, Schouten 5.5 (46' Urbanski 6), Dominguez 6, Dijks 6; Barrow 7, Raimondo 6 (75' Vignato sv).

Arbitro: Miele

Ammoniti: Aebischer (B), Galdames (G), Criscito (G), Ostigard (G)

Espulsi: -

VENERDI' 20 MAGGIO, ORE 20.45

TORINO-ROMA 0-3

Marcatori: 33', 42' rig. Abraham, 78' rig. Pellegrini

La Roma di José Mourinho espugna l'Olimpico Grande Torino e conquista la qualificazione alla prossima Europa League. La formazione giallorossa supera con un netto 3-0 i granata di Ivan Juric e chiude nel migliore dei modi il campionato di Serie A grazie a una doppietta di Tammy Abraham (il secondo su rigore) nel primo tempo e al goal di Lorenzo Pellegrini dal dischetto nella ripresa. I capitolini chiudono a 63 punti e fanno il pieno d'entusiasmo in vista della finale di Conference League contro il Feyenoord, in programma mercoledì a Tirana.

TORINO (3-4-2-1): Berisha 5.5; Lukic 5.5, Zima 5, Rodriguez 5 (46' Buongiorno 5); Aina 5.5, Ricci 6 (84' Mandragora sv), Pobega 6, Ansaldi 5.5 (46' Seck 5.5); Praet 5.5, Brekalo 5.5 (46' Pjaca 6); Belotti 5.5 (68' Pellegri 5.5). All. Juric

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio 6.5; Mancini 6, Kumbulla 6, Ibañez 6; Zalewski 6 (58' Karsdorp 6), Sergio Oliveira 6 (58' Cristante 6), Veretout 6.5, Spinazzola 6 (83' Viña sv); Pellegrini 7 (82' El Shaarawy sv), Shomurodov 6 (76' Zaniolo 6.5); Abraham 7.5. All. Mourinho

Arbitro: Irrati

Ammoniti: Ibañez (R), Ansaldi (T), Shomurodov (R), Buongiorno (T)

Espulsi: nessuno