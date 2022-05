Boga chiude la Serie A senza segnare: zero goal in campionato

27 gare tra Atalanta e Sassuolo, 0 goal. Jeremie Boga saluta l'annata di Serie A 2021/2022 senza reti realizzate. Un dato che il francese ha cercato di evitare nelle ultime settimane, senza però cambiare quel numero dalla casella dei goal stagionali. Pali, traverse (come nella sfida contro l'Empoli), respinte, cartelloni pubblicitari. Zero. Nessuno, tra gli attaccanti, ha giocato così tanto senza mai segnare.

Se Johnsen, ala e seconda punta del Venezia, era riuscito a sbloccarsi qualche giornata fa, interrompendo la maledizione delle zero reti stagionali, Boga ci ha provato senza riuscirsi. Anche contro l'Empoli, nella gara che ha chiuso il 2021/2022 e detto addio alle speranze europee della Dea, l'ex Sassuolo è stato propositivo, ma il tabù è rimasto. L'ultima rete in campionato? Nel maggio del 2021.

Nei maggiori campionati europei solo Adrian Embarba ha fatto peggio, con quasi 2000 minuti nella Liga 21/22. Senza mai segnare. Boga è subito dopo, con oltre 1430 senza mai trovare la rete: superato anche Hack dell'Aminia Bielefeld. Il 25enne dell'Atalanta, nato in Francia ma che ha scelto la Costa d'Avorio come sua Nazionale, ha comunque messo a segno due reti in stagione: una in Europa League, e una in Coppa Italia.

La Serie A si chiude però senza realizzazioni per Boga, che non aveva mai comunque mostrato dati fantascientifici in tali termini durante la sua carriera: in una sola occasione è andato in doppia cifra, ovvero nell'annata 2019/2020, che lo portò ad essere seguito dalle grandissime d'Europa, senza però un trasferimento effettivo.

L'articolo prosegue qui sotto

Da quando è approdato in Serie A, Boga ha siglato tre e quattro reti nelle altre due annate in maglia Sassuolo. Non è certo un centravanti, ma la sua abilità sulla fascia, un mix di velocità e tecnica, ha sempre permesso al classe 1997 di togliersi delle soddisfazioni in zona goal. Non stavolta.

Boga ha saltato sette gare in autunno causa febbre e problemi fisici, oltre a quelle di gennaio causa Coppa d'Africa, deludente per la sua Costa d'Avorio. A disposizione di Gasperini sembrava poter essere devastante in lungo e in largo, ma non ha mai trovato la scintilla per sbloccarsi nella nuova piazza: oltre le zero reti, anche zero assist. Almeno in quel di Bergamo.

Non sono infatti zero gli assist nella Serie A appena conclusa: due quelli a segno durante la prima parte dell'annata sotto la bandiera del Sassuolo. Non tornerà in neroverde, visto il prestito con obbligo di riscatto a 22 milioni di euro. Con una preparazione estiva completa a Bergamo, proverà a rinascere: appuntamento a metà agosto per il 2022/2023.