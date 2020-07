Serie A, 37ª giornata: risultati, marcatori e tabellini

L'Atalanta batte in rimonta il Parma e supera momentaneamente l'Inter, impegnata col Napoli. Juventus a Cagliari, Milan in casa della Sampdoria.

L' non finisce di stupire e lancia la sfida all' , momentaneamente superata grazie al 2-1 che i nerazzurri ottengono al Tardini. Gran primo tempo del , che colpisce un palo con Kulusevski e poco prima dell'intervallo passa in vantaggio proprio col futuro juventino. Ma la formazione di Gasperini si sveglia e nella ripresa completa la rimonta: prima pareggia con Malinovskyi direttamente su calcio di punizione, poi trova il goal della vittoria con un sinistro da fuori area di Gomez.

IL TABELLINO

Marcatori: 43' Kulusevski (P), 68' Malinovskyi (A), 84' Gomez (A)

Altre squadre

PARMA (4-3-3): Sepe; Darmian, Bruno Alves, Dermaku, Gagliolo (83' Pezzella); Kucka, Barillà (83' Iacoponi), Kurtic; Kulusevski, Caprari (79' Siligardi), Gervinho (67' Karamoh).

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Sutalo (46' Djimsiti), Caldara (61' Muriel), Palomino (36' Hateboer); Castagne, de Roon, Freuler, Gosens; Pašalić (46' Malinovskyi), Gomez (85' Tameze); Zapata.

Ammoniti: Sutalo, Darmian, Kucka

Espulsi: -

INTER-NAPOLI [martedì, ore 21.45]

LAZIO-BRESCIA [mercoledì, ore 19.30]

SASSUOLO-GENOA [mercoledì, ore 19.30]

UDINESE-LECCE [mercoledì, ore 19.30]

SAMPDORIA-MILAN [mercoledì, ore 19.30]

VERONA- [mercoledì, ore 19.30]

FIORENTINA-BOLOGNA [mercoledì, ore 21.45]

CAGLIARI-JUVENTUS [mercoledì, ore 21.45]

TORINO-ROMA [mercoledì, ore 21.45]