Serie A, 36ª giornata: risultati e marcatori

SABATO 7 MAGGIO ORE 15

TORINO-NAPOLI 0-1

MARCATORI: 73' Fabian Ruiz

Il Napoli soffre, ma alla fine riesce ad espugnare il campo del Torino blindando di fatto il terzo posto dopo la sconfitta della Juventus contro il Genoa. In attesa del Milan, gli azzurri ottengono una vittoria utile per il morale di fine stagione grazie al goal di Fabian Ruiz a venti minuti dalla fine. Per i granata persa l'occasione di ottenere punti importanti per chiudere al decimo posto in graduatoria.

TORINO (3-4-2-1): Berisha 7; Izzo 6.5 (70' Djidji 5.5), Bremer 6, Rodriguez 6; Singo 5.5, Ricci 5.5 (66' Linetty 5.5), Mandragora 6 (66' Pobega 5), Vojvoda 6 (66' Ansaldi 5.5); Praet 6, Brekalo 5.5 (81' Pellegri sv); Belotti 6. All. Juric.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina 6.5; Di Lorenzo 6, Rrahmani 6, Koulibaly 6.5, Mario Rui 6; Anguissa 6.5, Fabian Ruiz 7 (77' Demme 6); Lozano 5.5 (68' Politano 6), Mertens 6.5 (68' Zielinski 6), Insigne 5 (77' Elmas 6); Osimhen (92' Petagna sv). All. Spalletti

Arbitro: Prontera

Ammoniti: Mertens (N), Vojvoda (T), Lozano (N), Singo (T), Elmas (N)

Espulsi: -

VENERDÌ 6 MAGGIO ORE 18:45

GENOA-JUVENTUS 2-1

MARCATORI: 48’ Dybala (J), 87’ Gudmundsson (G), 96’ rig. Criscito (G)

La Juventus cade a Marassi contro il Genoa, che evita il raddoppio e ribalta la gara portando a casa tre punti utili a sognare ancora la salvezza negli ultimi turni. In vantaggio con Dybala, la formazione ligure ha visto Gudmundsson pareggiare al minuto 87, con Criscito mettere dentro il rigore della vittoria al 96'. Per il capitano rossoblù arriva così il riscatto dopo l'errore dal dischetto nel Derby.

GENOA (4-2-3-1): Sirigu 7; Hefti 6, Ban 5, Østigard 5.5, Criscito 7; Galdames 5 (46’ Frendrup 5.5), Badelj 5.5; Melegoni 5.5 (59’ Ekuban 5.5), Amiri 6, Portanova 6 (58’ Yeboah 6.5); Destro 5 (69’ Gudmundsson 6.5). All. Blessin

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny 6.5; Cuadrado 6 (60’ Alex Sandro 5.5), Bonucci 6, Rugani 5.5, De Sciglio 4.5; Miretti 6.5 (74’ Bernardeschi 5.5), Arthur 5 (60’ Zakaria 5), Rabiot 5; Dybala 7.5 (74’ Aké 6), Vlahovic 6 (74’ Morata 5.5), Kean 5. All. Allegri

Arbitro: Sozza

Ammoniti: Melegoni (G), Badelj (G), Dybala (J), Rugani (J), Arthur (J)

Espulsi: -

VENERDÌ 6 MAGGIO ORE 18:45

INTER-EMPOLI 4-2

MARCATORI: 5' Pinamonti (E), 28' Asllani (E), 40' aut. Romagnoli (E), 45' Martinez (I), 64' Martinez (I), 94' Sanchez (I)

Dopo la grande paura, il trionfo. Sotto di due reti, l'Inter ottiene tre punti di platino in chiave Scudetto, utilia a superare il Milan, impegnato contro il Verona nella giornata di domenica. I nerazzurri hanno sfiorato il tris ospite, per poi pareggiare grazie all'autorete di Romagnoli e all'ottima prova di Lautaro Martinez poi. Nel finale ci ha pensato Alexis Sanchez a blindare il successo.

INTER (3-5-2): Handanovic 5.5; Skriniar 5.5, De Vrij 5, Dimarco 6.5 (71' D'Ambrosio 6); Dumfries 6.5 (76' Darmian 6), Barella 6.5, Brozovic 5.5, Calhanoglu 6.5 (71' Vidal 6), Perisic 6.; Martinez 8 (71' Dzeko 6), Correa 6 (82' Sanchez 6)

L'articolo prosegue qui sotto

EMPOLI (4-3-2-1): Vicario 7; Fiamozzi 5.5 (78' Benassi s.v.),Romagnoli 4.5, Luperto 5.5, Parisi 5; Stulac 5.5 (69' Ismajli 6), Asllani 6.5, Bandinelli 5.5; Bajrami 6 (61' Henderson 5.5); Zurkowski 6.5 (61' Di Francesco s.v., 69' Cutrone 5.5), Pinamonti 6.5

ARBITRO: Manganiello

AMMONITI: Martinez (I)