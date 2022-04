Serie A, 31ª giornata: risultati e marcatori

SABATO 2 APRILE ORE 15

SPEZIA-VENEZIA 1-0

MARCATORI: 94' Gyasi

La gara salvezza tra Spezia e Venezia si risolve al minuto 94. Si apre con una sopresa all'ultimo secondo il 31esimo turno di Serie A, con il team di Thiago Motta e quello di Zanetti (non in panchina causa squalifica) che sembravano poter terminare il match a reti bianche, in virtù di novanta minuti sicuramente deludente e privi di colpi di scena. Grosso passo in avanti per i bianconeri in attesa delle gare di Genoa, Sampdoria e Cagliari, massima delusione per il Venezia. Pochi tiri e una sola grossa occasione per parte nella prima frazione: traversa di Aramu e mancino di Bastoni su qui Maenpaa ha detto no. Lo stesso portiere ospite ha detto a Manaj nel finale di gara, non riuscendo però a dire no a Gyasi, trovatosi con il pallone tra i piedi a pochi passi dalla porta. Rimpallo e conclusione vincente per tre punti di platino.

SPEZIA (4-3-2-1): Provedel 6; Amian 6, Erlic 6.5, Nikolaou 6, Reca 5.5 (67' Ferrer 6); Maggiore 6, Kiwior 6, Bastoni 6 (90' Sala sv); Agudelo 5.5 (67' Manaj 6), Kovalenko 5.5 (57' Verde 6); Gyasi 7.

VENEZIA (4-3-3): Maenpaa 6.5; Ebuehi 6, Caldara 5, Ceccaroni 6, Haps 6; Ampadu 6, Vacca 5.5 (59' Crnigoj 6), Cuisance 6 (73' Kiyine 6); Aramu 6 (83' Nani sv), Okereke 6, Johnsen 5.5 (59' Nsame 6).

Arbitro: Doveri

Ammoniti: Maggiore (S), Manaj (S), Okereke (V)

Espulsi: -