Serie A, 20ª giornata: risultati e marcatori

GIOVEDI' 6 GENNAIO, ORE 12.30

SAMPDORIA-CAGLIARI 1-2

MARCATORI: 18' Gabbiadini (S), 55' Deiola (C), 71' Pavoletti (C)

Il Cagliari di Walter Mazzari inizia con il piede giusto il 2022 e il girone di ritorno. La formazione sarda ottiene la seconda vittoria in campionato in questa stagione superando per la seconda volta la Sampdoria. A Marassi, i blucerchiati vanno avanti con il solito Gabbiadini - sesto goal di fila - al 18', ma nella ripresa subiscono la reazione veemente del Cagliari. Prima Deiola e poi Pavoletti vanno in rete e ribaltano il risultato, regalando i tre punti agli ospiti. Nel finale espulso Candreva per un fallo a palla lontana su Carboni. Con il successo del 'Ferraris', la squadra rossoblù sale a quota 13 punti. La Samp interrompe la striscia di tre risultati utili di fila e resta a quota 20 punti.

SAMPDORIA (4-4-2): Audero 6; Ferrari 5,5 (72' Ciervo 5), Yoshida 6,5 (51' Dragusin 5,5), Chabot 5,5, Murru 5; Bereszynski 5,5, Thorsby 5,5, Ekdal 5 (81' Yepes 6,5), Candreva 4,5; Gabbiadini 7 (72' Quagliarella 5), Caputo 5 (81' Torregrossa sv).

CAGLIARI (3-5-2): Cragno 6; Lovato 6,5, Altare 6, Carboni 6,5; Bellanova 6, Marin 7,5, Grassi 6,5, Deiola 7 (75' Faragò 6), Lykogiannis 6; Joao Pedro 6,5, Pavoletti 7 (81' Pereiro sv).Arbitro: Camplone

Ammoniti: Ekdal (S), Joao Pedro (C), Carboni (C)

Espulso: Candreva (S) al 91'

