Serie A, 19ª giornata: risultati e marcatori

MERCOLEDÌ 22 DICEMBRE ORE 16:30

VENEZIA-LAZIO 1-3

MARCATORI: 3' Pedro (L), 30' Forte (V), 48' Acerbi (L), 95' Luis Alberto (L)

La Lazio conquista la seconda vittoria consecutiva espugnando il Penzo di Venezia: vantaggio biancoceleste al 3' con Pedro. Pari dei lagunari al 30' con Forte, senza dubbio il migliore della formazione di Zanetti. Nella ripresa nuovo vantaggio Lazio con Acerbi: chiude i conti il bel mancino al volo di Luis Alberto nel recupero.

VENEZIA (4-3-3): Romero 5; Ebuehi 6, Caldara 5.5, Ceccaroni 5.5, Mazzocchi 5.5; Ampadu 5.5 (74' Sigurðsson 6), Vacca 5.5 (55' Busio 6), Crnigoj 5.5 (67' Tessmann 4.5); Aramu 6.5, Forte 7 (74' Johnsen 6), Kiyine 5.5 (55' Okereke 5.5). All. Zanetti

LAZIO (4-3-3): Strakosha 6; Marusic 6, Luiz Felipe 5.5, Acerbi 6.5, Radu 6 (74' Lazzari 6); Milinkovic-Savic 6.5, Cataldi 6.5 (67' Leiva 6), Basic 6 (74' Luis Alberto 7); Pedro 7, Felipe Anderson 5.5 (80' André Anderson sv), Zaccagni 6. All. Sarri

Arbitro: Maresca

Ammoniti: Luiz Felipe (L), Pedro (L), Crnigoj (V), Basic (L), Ampadu (V), Caldara (V)

Espulsi: Tessmann (V) al 91'

MERCOLEDÌ 22 DICEMBRE ORE 16:30

SASSUOLO-BOLOGNA 0-3

MARCATORI: 36' Orsolini, 44' Hickey, 94' Santander

Il Bologna torna a vincere e chiude nel migliore dei modi il 2021, con il successo per 3-0 al 'Mapei' Stadium' sul Sassuolo nel derby emiliano. I felsinei di Sinisa Mihajlovic interrompono la striscia negativa di tre sconfitte di fila grazie alla vittoria netta sugli emiliani di Dionisi, che si fermano a sei risultati utili di fila. I rossoblù sbloccano il risultato al 14' con Orsolini, che si presenta in area di rigore e con il sinistro manda la palla sotto la traversa. Il raddoppio del Bologna arriva al 44': sugli sviluppi di un corner, Hickey riceve la palla e con una conclusione da fuori area batte Pegolo. Nel finale, gli ospiti chiudono i conti: Santander, subentrato nella ripresa approfitta di un disimpegno sbagliato della difesa del Sassuolo e mette la firma sul successo del Bologna.

SASSUOLO (4-2-3-1): Pegolo 6; Muldur 5 (46' Toljan 5), Ayhan 5, Ferrari 5, Rogerio 6 (88' Kyriakopoulos sv); Frattesi 6,5, Lopez 5 (88' Magnanelli sv); Berardi 5, Traoré 5 (64' Defrel 5), Boga 5 (46' Raspadori 6); Scamacca 6,5. All. Dionisi 5.

BOLOGNA (3-4-2-1): Skorupski 7; Soumaoro 6,5, Medel 6, Bonifazi 6 (80' Binks sv); Skov Olsen 6,5 (72' De Silvestri 6), Dominguez 6,5, Svanberg 6 (62' Vignato 6), Hickey 7; Soriano 6, Orsolini 7,5 (62' Barrow 5); Arnautovic 6 (72' Santander 6). All. Mihajlovic 7.

Arbitro: Fabbri

Ammoniti: Svanberg (B), Dominguez (B), Santander (B), Magnanelli (S)

Espulsi: Nessuno

MARTEDÌ 21 DICEMBRE ORE 20:45

JUVENTUS-CAGLIARI 2-0

MARCATORI: 40’ Kean, 83’ Bernardeschi

La Juventus vince e chiude il 2021 con il sorriso, battendo un Cagliari ancora legato alle parate di Cragno e comunque meno in ombra rispetto alle precedenti uscite. Bianconeri in vantaggio al 40' con Kean che dopo aver divorato una rete riesce a sfruttare una conclusione di Bernardeschi e insaccare in rete. Nel finale la chiude Bernardeschi con un bel sinistro.

JUVENTUS (4-3-3) Szczesny 6.5; Cuadrado 5.5, De Ligt 6, Bonucci 6, Alex Sandro 5; Bentancur 5.5, Arthur 6 (82’ Locatelli s.v.), Rabiot 6 (46’ McKennie 6.5); Bernardeschi (88' De Sciglio s.v.) 7, Morata 5 (88' Kaio Jorge s.v.), Kean 6 (71’ Kulusevski 6.5). All. Allegri

CAGLIARI (4-4-1-1): Cragno 6.5; Zappa 5, Ceppitelli 5.5, Carboni 5, Lykogiannis 5.5; Bellanova 6, Deiola 5 (71’ Oliva 6), Grassi 6.5, Dalbert 5 (84’ Keita s.v.); Pereiro 5 (64’ Pavoletti 6); Joao Pedro 6. All. Mazzarri

Arbitro: Dionisi

Ammoniti: Carboni, Dalbert, Pavoletti (C)

Espulsi: -

MARTEDÌ 21 DICEMBRE ORE 20:45

GENOA-ATALANTA 0-0

Secondo pari per Shevchenko sulla panchina del Genoa che al Ferraris ferma l'Atalanta nell'ultima gara di Serie A del 2021: rossoblù rocciosi soprattutto in difesa, nerazzurri un po' in affanno in avanti, soprattutto dopo l'infortunio a Zapata.

GENOA (3-5-2): Sirigu 6.5; Biraschi 6, Bani 6.5, Vasquez 6.5; Cambiaso 6.5, Sturaro 6 (88’ Hernani s.v.), Badelj 6, Portanova 5.5 (88’ Melegoni s.v.), Criscito 6 (67’ Ghiglione 6); Destro 5.5 (72’ Pandev 6), Ekuban 6. All. Shevchenko.

ATALANTA (3-4-2-1): Sportiello 6; Djmsiti 6, Demiral 6, Palomino 6; Hateboer 5.5, Freuler 5.5 (46’ De Roon 6), Koopmeiners 6 (84’ Piccoli s.v.), Zappacosta 6; Malinovskyi 6 (65’ Ilicic 6), Miranchuk 5.5 (65’ Pasalic 5.5); Zapata 5.5 (45’ Muriel 5.5). All. Gasperini.

Arbitro: Valeri

Ammoniti: Sturaro (G), Freuler (A), Badelj (G)

Espulsi: nessuno

MARTEDÌ 21 DICEMBRE ORE 18.30

UDINESE-SALERNITANA non disputata

Non si è giocata alla ‘Dacia Arena’ la sfida che avrebbe dovuto vedere opposte Udinese e Salernitana. Così come disposto dalla ASL di Salerno a seguito di alcune positività da Covid-19 all’interno del ‘gruppo squadra’, la compagine granata non è partita alla volta di Udine. Il direttore di gara Camplone ha decretato, come da regolamento, l’inizio della partita alle 18:30 e ne ha sancito la conclusione 45’ più tardi.