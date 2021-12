Serie A, 18ª giornata: risultati e marcatori

VENERDI' 17 DICEMBRE, ORE 18.30

LAZIO-GENOA 3-1

MARCATORI: 36' Pedro (L), 75' Acerbi (L), 81' Zaccagni (L), 86' Melegoni (G)

La Lazio dimentica il tonfo di Reggio Emilia e torna a vincere piegando in casa un Genoa sempre più in difficoltà. Il match si sblocca in chiusura di prima frazione con il piazzato imparabile da parte di Pedro. Poi nella ripresa, sempre nel segmento finale, i padroni di casa blindano i tre punti sull'asse Acerbi-Zaccagni. A quattro dalla fine segna anche il Genoa, ma la rete di Melegoni è buona solo per le statistiche.

LAZIO (4-3-3): Strakosha 6; Marusic 6, Luiz Felipe 6.5 (84' Patric sv), Acerbi 7, Hysaj 6 (63' Radu 6); Milinkovic-Savic 6, Cataldi 6 (74' Leiva 6), Basic 6.5 (63' Luis Alberto 7); Pedro 7.5, Felipe Anderson 6.5 (84' Muriqi sv), Zaccagni 7. All. Sarri

GENOA (3-5-2): Sirigu 6; Vanheusden 5 (46' Biraschi 5), Vasquez 5, Criscito 5; Ghiglione 5 (60' Sabelli 5), Sturaro 5 (46' Hernani 5), Badelj 5, Portanova 4.5 (83' Melegoni 6), Cambiaso 5; Pandev 5.5 (59' Ekuban 5), Destro 4.5. All. Shevchenko

Arbitro: Pairetto

Ammoniti: Ghiglione (G), Vasquez (G), Portanova (G)

Espulsi: nessuno