Serie A, 17ª giornata: risultati e marcatori

SABATO 11 DICEMBRE ORE 15

FIORENTINA-SALERNITANA 4-0

MARCATORI: 31' Bonaventura, 51', 84' Vlahovic, 90' Maleh

La Fiorentina trionfa in casa sulla Salernitana. La squadra di Italiano segna quattro goal, di cui due del solito Vlahovic, e continua la sua rincorsa verso un posto utile per il ritorno in una competizione europea. Di Bonaventura e Maleh le altre due reti viola. Sempre più disperata la situazione per la Salernitana, ultima a 8 punti in classifica.

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano 6; Odriozola 6.5 (87' Venuti sv), Milenkovic 6 (46' Igor), Martinez Quarta 6.5, Biraghi 6.5 (87' Terzic sv); Bonaventura 7, Torreira 7, Duncan 6.5 (79' Maleh 6.5); Callejon 6 (72' Sottil 7), Vlahovic 8, Gonzalez 6. All. Italiano

SALERNITANA (4-4-2): Belec 4.5; Veseli 5 (46' Delli Carri), Bogdan 5, Gyomber 4.5, Ranieri 5 (90' +1 Jaroszynski sv); Kechrida, L. Coulibaly 5.5, Obi 5 (62' Schiavone 5), Kastanos 5 (52' Bonazzoli 5); Simy 5.5, Ribery 5 (90'+1 Di Tacchio sv). All. Colantuono

Arbitro: Ghersini

Ammoniti: Milenkovic (F), Kastanos (S)

Espulsi: nessuno

VENERDI 10 DICEMBRE ORE 20:45

La Sampdoria si aggiudica il derby della Lanterna e mette nei guai il Genoa. Al Ferraris è decisivo Manolo Gabbiadini, che apre le marcature dopo 7 minuti e mette lo zampino anche sulla terza rete doriana, intervallato dal goal di Caputo a inizio ripresa. Di Destro la rete della bandiera per il Grifone. Vittoria che permette alla Sampdoria di mettere ulteriore terreno tra sé e le inseguitrici coinvolte nella lotta per non retrocedere, mentre il Genoa resta a 10 punti e in terz'ultima posizione. Rimandato ancora una volta l'appuntamento con la vittoria per Shevchenko.

GENOA-SAMPDORIA 1-3

MARCATORI: 7' Gabbiadini (S), 49' Caputo (S), 67' Gabbiadini (S), 78' Destro (G)

GENOA (3-5-2): Sirigu 4.5; Vanheusden 6 (85' Kallon sv), Masiello 5 (57' Vasquez 5.5), Criscito 5.5; Ghiglione 5, Sturaro 5, Badelj 5.5, Hernani 4 (73' Portanova 6), Cambiaso 6; Pandev 6, Ekuban 5 (56' Destro 6.5). All. Shevchenko.

SAMPDORIA (4-4-2): Audero 6; Bereszynski 6.5 (68' Dragusin 6), Yoshida 6, Colley 5.5, Augello 6; Thorsby 7 (76' Chabot 5.5), Ekdal 6, Adrien Silva 6, Candreva 6.5 (94' Askildsen sv); Gabbiadini 7.5 (68' Verre sv), Caputo 7. All. D'Aversa.

L'articolo prosegue qui sotto

Arbitro: Doveri

Ammoniti: Thorsby (S), Ghiglione (G), Sturato (G), Chabot (S)

Espulsi: nessuno