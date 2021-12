Venezia-Juventus, bianconeri in ansia: Dybala ko al 12'

La Juventus attende, con un pizzico di apprensione: al 12' della gara dello stadio Penzo contro il Venezia i bianconeri sono stati costretti a effettuare un cambio.

Paulo Dybala, senza alcun contrasto duro, si è fermato, girandosi verso la panchina e chiedendo la sostituzione.

Per l'argentino, stando a quanto emerso in prima battuta, un problema al ginocchio destro: una volta seduto in panchina è stato medicato e fasciato.

Nelle prossime ore, chiaramente, verrà fatta luce sulle sue condizioni, ma la Juventus attende con ansia.

Massimiliano Allegri non ha potuto far altro che sostituirlo, facendo entrare Kaio Jorge: per i bianconeri sarebbe una brutta notizia, vista l'importanza di Dybala per il momento della Juventus.