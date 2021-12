Kaio Jorge deludente in Venezia-Juventus: subentra e viene sostituito

Se l'aspettava sicuramente diversa la settima presenza stagionale in Serie A Kaio Jorge, gettato nella mischia (e a freddo) da Allegri al posto dell'infortunato Dybala dopo 12 minuti di Venezia-Juventus: l'attaccante brasiliano si è visto pochissimo e, con lui, la stessa 'Vecchia Signora'.

Imprigionato dalla marcatura di Caldara & Co., l'ex Santos ha provato a cambiare spesso posizione in attacco per sfuggire agli attenti difensori lagunari, che però lo hanno seguito come un'ombra anche sulle due fasce, inibendone ogni tentativo.

28 i tocchi totali del pallone, soltanto 3 dei quali in area di rigore, a dimostrazione dell'estraneità alla manovra bianconera che alla fine ha convinto Allegri a cambiare nuovamente in corso d'opera.

Al 76', infatti, Kaio Jorge ha lasciato il posto a Kean, anch'egli in difficoltà nella stringente morsa arancioneroverde che ha chiuso ogni spazio utile per far male a Romero.

"Se mi aspettavo di più da Kaio Jorge? No. Nel primo tempo ha fatto bene, si è dato da fare. Nel secondo tempo nei primi 10 minuti tutta la squadra è stata un po' molla".

Ai microfoni di 'DAZN', l'allenatore della Juventus Massimiliano Allegri ha espresso il suo giudizio sulla prova dell'attaccante brasiliano.

Finora, dunque, per Kaio Jorge si può tranquillamente parlare di impatto negativo con la realtà juventina, condizionata dallo scossone provocato dall'addio di Cristiano Ronaldo a fine mercato estivo: la mancanza dei goal del portoghese si sta facendo terribilmente sentire.