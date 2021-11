VENERDÌ 1 NOVEMBRE 2021 ORE 20.45

EMPOLI-GENOA 2-2

Termina in parità l'anticipo del venerdì tra Empoli e Genoa. A sbloccare il risultato al Castellani è un calcio di rigore di Domenico Criscito, che dopo 13 minuti porta in vantaggio gli ospiti. Nella ripresa i toscani entrano in campo molto più determinati e trovano prima la rete del pareggio con Di Francesco e poi addirittura il vantaggio con Zurkowski. A salvare il Genoa da un'altra sconfitta è il subentrato Bianchi, che ralizza la sua prima rete in Serie A.

Marcatori: 13' Criscito, 63' Di Francesco, 71' Zurkowski, 89' Bianchi

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario 6; Fiamozzi 6 (79' Ismajli 5.5), Tonelli 5.5, Viti 6, Marchizza 5 (59' Parisi 6.5); Stulac 5 (59' Ricci 6.5), Haas 5 (59' Zurkowski 7), Bandinelli 5 (46' Cutrone 6.5); Henderson 6; Di Francesco 7, Pinamonti 6.5. All. Andreazzoli.

GENOA (3-5-2): Sirigu 5; Masiello 5, Vazquez 5, Criscito 6; Biraschi 6 (74' Ghiglione 6), Badelj 5, Rovella 5.5 (64' Behrami 6), Cambiaso 6 (78' Melegoni 6), Galdames 5.5 (74' Bianchi 7); Sturaro 5.5 (64' Kallon 5.5), Caicedo 6. All. Ballardini.

Arbitro: Pairetto

Ammoniti: Rovella (G), Sturaro (G), Masiello (G), Vazquez (G)

Espulsi: nessuno