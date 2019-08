Seconda giornata Serie A: le partite trasmesse da SKY e DAZN

La programmazione tv della seconda giornata di Serie A: Lazio-Roma e Juventus-Napoli su Sky, mentre DAZN trasmetterà il Milan e l'Atalanta.

La seconda giornata di ci regala subito due grandissime partite: - e -.



Per quanto riguarda la programmazione in , entrambi i big match verranno trasmessi in esclusiva su Sky.

DAZN trasmetterà come di consueto tre partite: l'anticipo del sabato -, - e -, in programma entrambe domenica alle 20.45.



Juventus-Napoli si giocherà sabato alle 20.45, mentre Lazio-Roma è in programma domenica alle ore 18.



Questo il programma completo:



VENERDI' 30 AGOSTO

- ore 20.45 - SKY

SABATO 31 AGOSTO



Milan-Brescia ore 18.00 - DAZN

Juventus-Napoli ore 20.45 - SKY

DOMENICA 1 SETTEMBRE



Lazio-Roma ore 18 - SKY

- ore 20.45 - SKY

ore 20.45 - SKY

Atalanta-Torino ore 20.45 - DAZN

Genoa-Fiorentina ore 20.45 - SKY

- ore 20.45 - SKY

Udinese-Parma ore 20.45 - DAZN

- ore 20.45 - SKY