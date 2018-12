Scommesse Serie A: quote e pronostico di Inter-Napoli

Boxing day da leccarsi i baffi! Tantissimi i match interessanti sia a livello di rivalità fra team sia a livello di classifica. Inter-Napoli li comprende entrambi. Match che offre la sfida fra terza contro seconda dove qualsiasi risultato andrà ad avvantaggiare la Juventus in casa di ennesima vittoria bianconeri alle 15 a Bergamo. Per il momento ci sono 8 punti di distacco fra le due squadre quindi Inter costretta a rinascere e cercare i tre punti. Preview, probabili formazioni, quote e pronostico.

Spalletti oltre all'infortunato Miranda, ancora alle prese con le noie muscolari che lo hanno costretto al forfait con il Chievo, non avrà a disposizione Nainggolan, sospeso dalla società per essersi presentato in ritardo agli allenamenti. In difesa la coppia dei centrali sarà dunque composta da Skriniar e De Vrij. In mezzo al campo possibile l'impiego di Vecino dal 1' accanto a Brozovic e Borja Valero, favorito su Joao Mario e Gagliardini. Davanti Icardi sarà il centravanti, con Politano e Perisic sulle ali. Scontata la squalifica, Asamoah si riprende il posto da terzino sinistro titolare.



INTER (4-3-3): Handanovic; Vrsaljko, De Vrij, Skriniar, Asamoah; Vecino, Brozovic, Borja Valero; Politano, Icardi, Perisic.





Ancelotti recupera Allan in mezzo al campo: il brasiliano riprenderà il suo posto da interno titolare nel 4-4-2 del tecnico di Reggiolo, a sinistra si ripropone il duello tra Fabian Ruiz .e Zielinski. Come terzino destro Hysaj dovrebbe essere preferito a Maksimovic, con Mario Rui favorito su Ghoulam dalla parta opposta. In attacco solito ballottaggio fra Mertens e Milik per chi giocherà dall'inizio accanto a Insigne, stavolta potrebbe toccare al polacco. Fra i pali possibile conferma per Meret dopo la prova convincente contro la SPAL.



NAPOLI (4-4-2): Meret; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Mario Rui; Callejón, Allan, Hamsik, Fabian Ruiz; Milik, Insigne.



Quote bet365: vittoria Inter 2,75 - pareggio 3,30 vittoria Napoli 2,62 in un match un match leggermente under e leggermente no goal. Nerazzuri, fermati dal Chievo qualche giorno fa, che ha vinto solo una delle ultime 6 gare ufficiali. Napoli che pur soffrendo invece, sta imponendo la regola degli 1-0. Entrambe le squadre arrivano da trend under e under sono stati anche gli scontri diretti dello scorso anno. Due 0-0. Proviamo a ripeterci.

