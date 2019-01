Scommesse Coppa Italia: quote e pronostico di Inter-Lazio

Preview, probabili formazioni, quote e pronostico di Inter-Lazio, quarto di finale di Coppa Italia

Ultimo match dei quarti di finale di Coppa Italia per completare il tabellone delle semifinali che al momento vedono da una parte Fiorentina-Atalanta, dopo le clamorose batoste ai danni di Roma e Juventus (noi di Goal Scommesse avevamo consigliato il passaggio turno degli orobici) e il Milan che attende il risultato di Inter-Lazio, match per il quale ci offriamo in queste righe preview, probabili formazioni, quote e pronostico.

Dopo l'esperimento della difesa a tre contro il Torino, Spalletti tornerà al 4-3-3. Sulla sinistra si rivede Asamoah, con D'Ambrosio sulla fascia opposta (da valutare Cedric dal 1'). Miranda in difesa nonostante il mercato che ha scosso le ultime ore, favorito su Ranocchia al posto dell'infortunato De Vrij. Ballottaggio tra Vecino e Gagliardini a centrocampo, con Nainggolan o Joao Mario a completare la mediana. In avanti spazio a Politano, squalificato 2 turni in campionato, con Icardi e Candreva.



INTER (4-3-3): Handanovic; D'Ambrosio, Miranda, Skriniar, Asamoah; Vecino, Brozovic, Nainggolan; Politano, Icardi, Candreva.





Momento non facile per la Lazio che nonostante meritasse la vittoria contro la Juventus ha subito la rimonta dei bianconeri. Risultato che in questo momento escluderebbe da qualsiasi competizione europea i biancocelesti. Simone Inzaghi ritrova Marusic a destra e rimpiazza Lulic e Parolo con Durmisi e Berisha. In attacco, al fianco di Immobile, maglia da titolare per Caicedo con Correa e Luis Alberto carte da giocarsi a gare in corso.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Wallace, Acerbi, Radu; Marusic, Berisha, Leiva, Milinkovic-Savic, Durmisi; Caicedo, Immobile.



Quote bet365: vittoria Inter 2,10 - pareggio 3,50 - vittoria Inter 3,30. I nerazzurri in casa non perdono da 13 match ovvero dal ko di metà settembre contro il Parma. Al contrario la Lazio ha vinto una sola volta negli ultimi sei match esterni. Nonostante oggi lo stadio sia mezzo vuoto (curva nord squalificata e gemellati laziali che non andranno in trasferta per solidarietà) e quindi il fattore campo non conterà molto, noi puntiamo sull'Inter visto anche il 3-0 in campionato come precedente. Proviamo il 2-0 con Icardi primo marcatore.

