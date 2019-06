Scholes multato dalla FA: ha scommesso su 140 partite

La FA ha multato di 8 mila sterline Scholes per aver scommesso su 140 partite di calcio tra il 2015 e il 2019: "Mi scuso, ho capito l'errore".

Accusato lo scorso aprile di aver scommesso soldi su alcune partite di calcio quando non poteva farlo, Paul Scholes è stato oggi punito dalla Football Association con una multa di 8.000 sterline (poco meno di 9.000 euro).

Segui Copa America e Coppa d'Africa live e in esclusiva su DAZN

La leggenda del è stata inoltre avvisata che il ripertesi di questo atteggiamento in futuro non sarà più tollerato dalla FA, la quale sarà pronta a prendere provvedimenti ancora più seri.

Il motivo che ha portato alla multa per Scholes è stato il fatto che il giocatore ha scommesso su 140 partite tra il 17 agosto 2015 e il 12 gennaio 2019, quando era già co-proprietario del Salford.

Tra le gare sulle quali Scholes ha scommesso ci sarebbero inoltre alcuni match del Manchester United, guidato in quel periodo dall'amico Ryan Giggs, anche se è stato appurato come i due non abbiano influenzato in alcun modo nessun risultato.

Paul Scholes has admitted breaking FA betting rules.



He bet on United and matches while his former teammates were at the clubs.



👉 https://t.co/aem28lNXUZ pic.twitter.com/67W7NjwtWf — BBC Sport (@BBCSport) June 19, 2019

Appreso della notizia, l'ex centrocampista dei Red Devils ha accettato senza obiezioni la decisione della FA, come riportato dalla 'BBC'.

"Voglio scusarmi e dire che ho capito quello che ho fatto. Accetto completamente la multa impostami dalla FA. È stato un errore commesso senza alcun fine, non volevo in alcun modo mancare di rispetto alle regole. Mi sarei dovuto informare prima riguardo a ciò che potessi o non potessi fare".

Nessuna polemica dunque da parte di Scholes, il quale ha capito di aver sbagliato nello scommettere oltre 26.000 sterline su delle partite di calcio, per un guadagno totale di circa 6 mila sterline. Poco meno di ciò che il giocatore dovrà ora pagare alla FA.