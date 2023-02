Il momento difficile è alle spalle: Schiappacasse in goal ad un anno dall’arresto

E’ tornato a segnare nel massimo campionato uruguaiano dopo circa sette anni. Si tratta di un goal storico per il suo club.

Un goal che non è bastato per evitare una sconfitta, ma che in qualche modo è entrato nella storia. Nella storia certamente del La Luz, che per la prima volta ha trovato la via della rete nella Primera Division uruguaiana, e nella storia anche di Nicolas Schiappacasse che si mette così alle spalle un periodo durissimo.

L’attaccante, con un passato anche in Italia vissuto con le maglie di Parma e Sassuolo, è andato a segno al minuto 77 della sfida tra il La Luz appunto ed il Montevideo Wanderers, valida per la prima giornata del torneo di Apertura.

Alla fine ad imporsi è stato il Wanderers per 3-1, ma Schiappacasse non solo ha ritrovato la via della rete nel massimo campionato uruguaiano dopo circa sette anni, ma soprattutto lo ha fatto dopo essere stato condannato nell’aprile del 2022 agli arresti domiciliari e ai lavori socialmente utili, per traffico di armi da fuoco e munizioni.

A Schiappacasse era stata data la possibilità di uscire dalla sua abitazione esclusivamente per allenarsi e per prendere parte alle partite della sua precedente squadra.

L’arresto era scattato nel gennaio del 2022 poiché era stato trovato in possesso, ad un posto di blocco, di una pistola mentre si recava allo stadio per assistere ad una sfida tra il Nacional ed il Penarol.

Tornato a giocare nel luglio del 2022 con il Miramar Misiones, Schiappacasse ora può iniziare una seconda fase della sua carriera ed il goal è arrivato ad un anno quasi esatto dal suo arresto.

Considerato da giovanissimo un talento di levatura mondiale, nel 2016 è approdato all’Atletico Madrid ma senza mai esordire in prima squadra. Da lì in poi le avventure, non propriamente indimenticabili con Rayo Majadahonda, Parma, Famalicao, Sassuolo e Penarol, prima della rinascita calcistica.